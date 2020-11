F1: GP del Brasile confermato ad Interlagos almeno fino al 2025

Due giorni dopo la pubblicazione del calendario provvisorio del prossimo Mondiale di Formula Uno, arriva una notizia molto importante che riguarda il round brasiliano. Joao Doria, governatore dello stato brasiliano di San Paolo, ha infatti annunciato ufficialmente che l’autodromo di Interlagos ospiterà il circus della Formula 1 almeno fino al 2025. Il contratto con il circuito brasiliano era in scadenza al termine di questa stagione (in cui l’evento non si è disputato causa Covid), inoltre il presidente del Brasile Jai Bolsonaro aveva provato a trasferire il GP verde oro a Rio de Janeiro, su un tracciato non ancora costruito.

“Sono orgoglioso di annunciare che la Formula 1 ha appena rinnovato il contratto per disputare Gp nell’autodromo di Interlagos fino al 2025 – ha detto oggi Doria in conferenza stampa – Il contratto è stato firmato dal sindaco Bruno Covas e da Liberty Media, che detiene i diritti della Formula 1. Questa è una grande vittoria per lo stato di San Paolo e per il Brasile. Con soddisfazione e orgoglio è una grande vittoria per San Paolo, è una vittoria per il buon senso, l’equilibrio, per il lavoro di Bruno Covas, con il sostegno del governo statale”.

“Le intese con Liberty Media sono state fatte sulla base di strumenti corretti. Non abbiamo fatto speculazioni, proiezioni artificiose, non abbiamo promesso investimenti che non si potevano fare e ora Liberty annuncia ufficialmente che San Paolo ospiterà il GP del Brasile di F1. Uno dei cambiamenti che avremo sarà la denominazione dell’evento, che si chiamerà GP di San Paolo, proprio a causa dell’azione intrapresa dal comune assieme al governo. Il contratto è in fase di definizione e sarà firmato nei prossimi giorni. L’anno prossimo, il 14 novembre, si terrà il GP di San Paolo“, ha spiegato il sindaco di San Paolo, Bruno Covas.

