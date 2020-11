MotoGP, Valentino Rossi correrà le qualifiche: la giuria lo riammette nonostante la regola del 107%

Valentino Rossi parteciperà regolarmente alle qualifiche del GP d’Europa 2020, terzultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Valencia. Il Dottore aveva realizzato nelle prove libere 3 un tempo superiore del 107% rispetto a quello siglato da Jack Miller nella FP2 e dunque, stando al regolamento, non avrebbe potuto prendere parte alle qualifiche. La giuria ha però tenuto conto che la sessione di ieri si era disputata sull’asciutto, mentre quella di stamattina aveva avuto luogo sul bagnato e dunque era ovvio che il tempo di Valentino Rossi fosse decisamente superiore (ieri il centauro della Yamaha non aveva corso perché aspettava l’esito del secondo tampone).

Il nove volte Campione del Mondo scenderà in pista alle ore 14.50 per il Q1 delle qualifiche e cercherà di agguantare uno dei due posti per accedere al Q2, dove si definiranno le migliori posizioni sulla griglia di partenza per la gara di domani. Il centauro di Tavullia spera in una buona prestazione al rientro dalla stop per positività al Covid-19 e punterà a partire davanti, in modo da poter cercare di agguantare un risultato di prestigio in terra spagnola.

Foto: Lapresse