MotoGP, nel 2021 verranno reintrodotte le wild card. Novità regolamentari anche sulle penalità

Novità importanti in arrivo per il Motomondiale 2021, in seguito alle ultime decisioni della Grand Prix Commission emerse quest’oggi. Uno dei nodi ancora da sciogliere era quello legato alle wild card, che verranno reintrodotte a partire dalla prossima stagione in tutte e tre le classi principali dopo un 2020 in cui sono state vietate nell’ambito delle restrizioni anti-Covid. La Dorna sembra aver trovato una buona stabilità con il protocollo attuale, perciò le wild card verranno sbloccate permettendo alle varie case di schierare una tantum il proprio test rider. Rispetto alla MotoGP, in Moto2 e Moto3 è prevista però una limitazione che consentirà l’utilizzo di una wild card esclusivamente ai team presenti regolarmente in griglia per tutto il campionato.

La Grand Prix Commission ha inoltre messo per iscritto la nuova regola (introdotta nel corso di questa stagione) che prevede la cancellazione dei tempi sul giro ottenuti nelle prove libere ed in qualifica in regime di bandiere gialle. Modificata infine la penalità da infliggere ai piloti che superano il limite di velocità in pit-lane durante un Gran Premio: fino a questa stagione era previsto un ride through, mentre nel 2021 la sanzione sarà un doppio long lap penalty. Medesima punizione in caso di falsa partenza allo spegnimento dei semafori.

Foto: Valerio Origo