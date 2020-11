MotoGP, Maverick Vinales: “Contento del mio sesto posto, cercherò di migliorare in gara”

E’ arrivato un sesto posto nelle qualifiche del GP di Valencia, penultimo round del Mondiale 2020 di MotoGP, per Maverick Vinales. Il centauro della Yamaha ha cercato di trovare la quadra con le gomme Michelin, sempre problematiche per la sua M1, ricordando i problemi dell’ultimo appuntamento che si è tenuto sempre sul tracciato Ricardo Tormo.

Vinales ha dunque ottenuto con le unghie e con i denti una seconda fila importante, guardando il tutto in chiave gara. La vera incognita per l’iberico sarà la durata delle mescole, notoriamente un punto debole della moto nipponica. Tuttavia, Maverick cerca di vedere quello che di buono è venuto fuori nel time-attack: “Sono abbastanza contento delle qualifiche. Non abbiamo avuto un feeling eccezionale con le soft, ma ci siamo comunque piazzati in sesta posizione. Sono più sicuro del mio ritmo. Il mio passo gara era forte nella FP4. Cercherò di migliorare un po’ il nostro grip sul posteriore. Voglio essere veloce all’inizio della gara e poi vedere se riesco a superare alcuni piloti“, le intenzioni di Maverick riportate sul sito ufficiale della Yamaha.

Foto: LaPresse