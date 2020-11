F1, Antonio Giovinazzi: “È davvero bello essere in Q3”

Antonio Giovinazzi mostra la sua soddisfazione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Turchia 2020, quattordicesima prova del Mondiale F1 2020. Il pugliese ha completato al decimo posto la sessione odierna, il miglior risultato del campionato. L’italiano ha firmato il tempo di 1.57.226, prestazione che gli permette di scattare alle spalle del finnico Valtteri Bottas (Mercedes).

Il compagno di box del finlandese Kimi Raikkonen ha affermato alla stampa: “È davvero bello essere in Q3 per la prima volta quest’anno. É il modo perfetto per celebrare i 500 Gran Premi del team. C’è ancora molto lavoro da fare per portare a termine il fine settimana. Le condizioni di oggi non erano facili, probabilmente le più difficili della mia carriera. Siamo riusciti a mettere insieme i giri quando contava ed abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato stagionale fino ad ora. Abbiamo provato a passare con le intermedie in Q3, ma l’obiettivo non è stato raggiunto.

Loading...

Loading...

Giovinazzi guarda fiducioso al proseguo del week-end ed è pronto a confermarsi nella prova di domani: “Possiamo essere molto contenti di quello che abbiamo ottenuto come squadra. Da queste posizioni abbiamo la possibilità di fare davvero bene, soprattutto se le condizioni rimarranno così. Non sarà facile recuperare tutte le posizioni che facciamo di solito all’inizio, ma ci proverò sicuramente”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse