MotoGP, Marc Marquez: “Non correrò quest’anno, il mio obiettivo è tornare in pista nel 2021”

“In questa stagione non gareggerò più. Dopo aver valutato come va il braccio con i medici e il mio team, abbiamo deciso che l’opzione migliore è tornare l’anno prossimo. Ora è il momento di continuare con il processo di recupero. Grazie per i messaggi di supporto. Non vedo l’ora di tornare nel 2021“.

This season I will not compete again. After evaluating how the arm is doing with the Doctors and my team, we have decided that the best option is to return next year. It's time to continue with the recovery. Thanks for the messages of support. Looking forward to returning in 2021 pic.twitter.com/WlQI3BntTN

— Marc Márquez (@marcmarquez93) November 10, 2020