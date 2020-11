MotoGP, Joan Mir: “Vogliamo chiudere in bellezza con il titolo costruttori, sarebbe una grande impresa”

Joan Mir è pronto a festeggiare nel migliore dei modi il suo titolo mondiale, conquistato domenica scorsa a Valencia, nel fine settimana del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto del Mondiale MotoGP 2020. Sullo splendido circuito di Portimao il pilota spagnolo è chiamato all’ultima fatica della sua stagione, con la consapevolezza di avere già ampiamente fatto il suo. Ma, come spiega, a livello di team ci sono ancora diversi discorsi aperti.

Il portacolori della Suzuki racconta nel corso della conferenza stampa che ha sancito il via ufficiale del Gran Premio del Portogallo, come si è sviluppata la sua prima settimana da campione del mondo: “Abbiamo festeggiato in famiglia dopo la gara, siamo andati a cena fuori, ma non è che abbiamo fatto cose particolari, anche perchè si corre anche nel corso di questo weekend. A parte tutto sono stati giorni particolari e difficili con tanti impegni e interviste da rilasciare”.

Loading...

Loading...

Il maiorchino spiega quale sarà il suo obiettivo per la gara di Portimao: “Siamo qui carichi e con la chiara intenzione di vincere anche il titolo costruttori con la Suzuki. Non sarà facile, ma ci vogliamo provare. Se dovessimo riuscirci sarebbe un risultato davvero straordinario. In caso contrario dovremmo farci comunque i complimenti per la stagione che abbiamo disputato”.

La Suzuki potrebbe anche portare Alex Rins in seconda posizione in classifica generale, per confermare un dominio assoluto. Nel caso saresti pronto per un ordine di scuderia? “Non abbiamo ancora discusso su questa questione, ma se fosse richiesto lo aiuterei molto volentieri. A parti invertite lui lo avrebbe fatto per me, per cui anche io sarei prontissimo a dargli una mano. Certo, bisognerebbe anche che si presentasse la situazione, perchè non sempre è facile”.

Da nuovo campione del mondo la curiosità passa al futuro. Tornerà il numero 1 sul cupolino di una moto della classe regina? “Non ho ancora deciso. Il numero 1 sulla Suzuki sarebbe sicuramente bello, ma il mio 36 mi ha portato tanta fortuna, per cui sarà una scelta complicata”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse