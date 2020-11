MotoGP, Joan Mir: “Con la Honda si aspettano che tu vinca, con la Suzuki no. Anche gli altri sono sotto pressione”

Joan Mir è ampiamente in testa alla classifica del mondiale MotoGP e potrebbe portare a casa il titolo già dalla prossima gara ovvero il GP di Valencia. Il pilota della Suzuki in questa stagione molto particolare è stato praticamente l’unico a trovare la giusta continuità di risultati che gli hanno consentito di ipotecare il titolo.

In una lunga intervista rilasciata a Marca, il pilota spagnolo racconta del perchè il suo legame è così stretto con la Suzuki e dei passi in avanti fatti per arrivare in testa al mondiale a due gare dal termine: “Con la Honda si aspettano che tu vinca, con la Suzuki no. Il grado di difficoltà del problema, mi ha convinto. Ho creduto nella Suzuki. Ho fatto la scelta giusta, ma ho avuto un po ‘di fortuna“.

Loading...

Loading...

Nonostante una certa solidità è quasi inevitabile che Mir possa avvertire un po’ la tensione visto che manca veramente poco, 14 punti in due gare, per conquistare il suo primo titolo in MotoGP: “Ci sono poche cose che mi tengono sveglio la notte, questa potrebbe essere una di quelle. La pressione è in superficie, ma sento che non è il momento di fallire. Non sono ossessionato. La pressione è anche sugli altri“.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse