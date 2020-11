MotoGP in tv, GP Europa 2020: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Dopo un weekend di riposo, il Motomondiale torna protagonista da venerdì 6 a domenica 8 novembre in quel di Valencia per il Gran Premio d’Europa 2020, terzultimo round della stagione. Si profilo un fine settimana ad alta tensione al circuito Ricardo Tormo con tre titoli iridati ancora in palio che si decideranno in volata nelle ultime tre tappe del Mondiale (due a Valencia, ultimo atto a Portimao). In MotoGP la classifica general vede Joan Mir al comando con 14 punti di vantaggio su Fabio Quartararo, 19 su Maverick Vinales, 25 su Franco Morbidelli, 28 su Andrea Dovizioso e 32 su Alex Rins. Questi sei centauri si possono ancora considerare in lotta per il campionato, mentre tutti gli altri sono ormai fuori dalla corsa per l’iride quando restano 75 punti a disposizione nelle ultime tre gare.

Il weekend del Gran Premio d’Europa 2020, valevole come tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP, sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire su TV8 in chiaro ed in differita qualifiche e gare di tutte e tre le classi. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del terzultimo atto del campionato a Valencia. Di seguito la programmazione televisiva completa della tre-giorni del GP d’Europa 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA WEEKEND GP EUROPA MOTOMONDIALE 2020

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Venerdì 6 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.35-14.15, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.30-15.15, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.30-16.10, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 7 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.40-13.55, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.50-16.05, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.15-16.30, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 8 novembre

ore 9.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione in differita di TV8/HD

Sabato 7 novembre

ore 16.45, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 8 novembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse