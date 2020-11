MotoGP, GP Portogallo 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 20 novembre

Sarà il circuito di Portimao a fare da palcoscenico per il gran finale della stagione del Motomondiale, con le tre classi che chiuderanno la propria annata e consegneranno il titolo ai nuovi campioni. In MotoGP tutto è già stato messo nero su bianco con Joan Mir che ha trionfato nel suo secondo anno nella classe regina, mentre in Moto2 Enea Bastianini se la dovrà vedere contro Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi, infine nella classe più leggera Albert Arenas proverà a difendersi dalle insidie rappresentate da Ai Ogura e Tony Arbolino. Si partirà domani con le prime due sessioni di prove libere che permetteranno a tutti di conoscere meglio una pista sconosciuta per la maggior parte del gruppo.

IN TV – Il Gran Premio del Portogallo del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP.

PROGRAMMA GP DEL PORTOGALLO 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 20 novembre

Ore 10.00-10.55 Prove libere 1 Moto3

Ore 11.10-12.20 Prove libere 1 MotoGP

Ore 12.35-13.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 13.50-14.45 Prove libere 2 Moto3

Ore 15.00-16.10 Prove libere 2 MotoGP

Ore 16.25-17.20 Prove libere 2 Moto2

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 18.10, 22.45

Replica FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 20.30

Foto: Lapresse