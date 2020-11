MotoGP, GP Europa 2020: calendario, tv, streaming, programma TV8, DAZN e Sky

Inizia il count-down verso il fine settimana del Gran Premio d’Europa 2020 del Motomondiale, primo appuntamento della doppietta di Valencia. Sul circuito intitolato Ricardo Tormo, infatti, si correranno due gare che potrebbero risultate già decisive in vista delle assegnazioni dei titoli delle tre classi. Nella classe regina Joan Mir cercherà di allungare ulteriormente il suo vantaggio su Fabio Quartararo, mentre nella Moto2 Sam Lowes sfiderà ancora una volta i nostri portacolori. Nella classe più leggera, infine, Albert Arenas vuole vincere in casa per piegare la resistenza dei rivali. Si annuncia un weekend davvero delicato, con il meteo che potrebbe davvero essere protagonista, con pioggia e temperature non certo estive. Attenzione agli orari di Valencia, che vedranno i piloti scendere in pista in maniera meno “mattutina” del solito.

IN TV – Il GP d’Europa del Motomondiale sarà trasmesso in diretta su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201), live streaming su SkyGo, Now TV e su DAZN, mentre la programmazione di TV8 (121 di Sky e 8 dgt) presenterà la sintesi in differita IN CHIARO delle qualifiche e quella delle gare delle tre classi domenicali. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’intero weekend per non perdere neanche un momento dello spettacolo inimitabile della MotoGP. Di seguito la programmazione:

PROGRAMMA GP EUROPA 2020 – MOTOMONDIALE

Venerdì 6 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.35-14.15, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.30-15.15, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.30-16.10, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 7 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.15-13.30, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.40-13.55, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.10-14.40, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.50-15.05, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.15-15.30, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.50-16.05, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.15-16.30, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 8 novembre

ore 9.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 9.30-9.50, Moto2, Warm Up, diretta

ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

LA PROGRAMMAZIONE DI TV8/HD

Sabato 7 novembre

ore 16.45, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 8 novembre

ore 14.05, Moto3, Gara, differita

ore 15.25, Moto2, Gara, differita

ore 17.05, MotoGP, Gara, differita

Foto: Lapresse