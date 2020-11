Milan-Lilla oggi: orario, tv, streaming, probabili formazioni Europa League

Oggi giovedì 5 novembre (ore 21.00) si gioca Milan-Lilla, match valido per la fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. Allo Stadio San Siro di Milano va in scena questo incontro della terza giornata della seconda competizione continentale per importanza, i rossoneri si presentano con il morale alle stalle e vogliono compiere un passo importante verso la qualificazione ai sedicesimi di finale. Si preannuncia una partita molto avvincente e appassionante, il Milan gode dei favori del pronostico.

I ragazzi di Stefano Pioli si trovano in testa alla classifica del gruppo H a punteggio pieno e hanno due lunghezze di vantaggio sulla compagine francese, fermata sul pareggio dal Celtic Glasgow settimana scorsa. I padroni di casa puntano alla terza vittoria consecutiva per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno e proseguire nel momento d’oro, visto che sono anche in testa alla classifica della Serie A dopo sei giornate, mentre il Lilla è secondo in Ligue 1 dopo nove giornate a due punti dal PSG capolista.

Stefano Pioli potrebbe effettuare un po’ di turnover, ma si affiderà come sempre a Zlatan Ibrahimovic, unica punta supportato da Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic mentre Tonali e Bennacer dovrebbero avere le chiavi del centrocampo. Tra i pali Donnarumma protetto da Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto e le probabili formazioni di Milan-Lilla, match valido per la fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta tv gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e tv8.it

MILAN-LILLA, EUROPA LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE:

21.00 Milan-Lilla

MILAN-LILLA, EUROPA LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 del satellite).

Diretta streaming su Sky Go e Now TV.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su TV8.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LILLA, EUROPA LEAGUE

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic; Ibrahimovic.

LILLE (4-4-2): Maignan; Celik, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumaré, Bamba; Yazici, David.

