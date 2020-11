MotoGP, Garrett Gerloff: “Che emozione trovare Valentino Rossi nei box, mi ha ringraziato per avergli tenuto a bada la moto…”

Garrett Gerloff chiude la sua avventura nella top class dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Europa, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. Lo statunitense, infatti, sbarcato dalla Superbike per la possibile assenza di Valentino Rossi, sarà sostituito proprio dal nove volte campione del mondo sin dalla FP3 di domani dopo il secondo tampone negativo per il pilota di Tavullia.

Per Gerloff, ad ogni modo, l’esperienza di oggi a Valencia ha regalato tante emozioni. “Ho vissuto una giornata davvero particolare – racconta ai microfoni di Sky Sport – In pista mi sono divertito, quindi finita la sessione sono tornati ai box e mi sono trovato davanti Valentino Rossi. Non me lo aspettavo proprio ed è stato davvero bello, per me un vero sogno conoscerlo e parlare con lui, è davvero un gran personaggio. Anzi, mi ha ringraziato per avergli tenuto a bada la moto…”.

Provando ad analizzare il suo lavoro sul circuito di Valencia: “Non ho potuto realizzare il giro perfetto che avrei voluto nelle fasi finali, diciamo che avrei avuto bisogno di altre sessioni per prendere confidenza. Due turni da 45 minuti sono un po’ pochi. Ad ogni modo la M1 è una moto davvero piacevole da guidare e molto maneggevole”.

Foto: Lapresse