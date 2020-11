MotoGP, Fabio Quartararo: “Mi affiderò a uno psicologo per gestire meglio lo stress del weekend di gara”

Dovrà rivedere alcune cose il francese Fabio Quartararo in vista del prossimo Mondiale di MotoGP. Il centauro della Yamaha, che l’anno prossimo sarà al fianco di Maverick Vinales nel Team Factory in MotoGP al posto di Valentino Rossi che correrà nel Team Petronas, è stato autore di un campionato nel quale si sono visti un po’ tutti i suoi limiti dal punto di vista mentale.

Quartararo, a segno nei primi due round a Jerez de la Frontera (Spagna), è parso molto in difficoltà nella gestione delle situazioni critiche nel corso dell’annata, perdendo la strada insieme alla Casa di Iwata e chiudendo la stagione in ottava posizione nella classifica generale. Aspetti di cui il centauro transalpino è consapevole, come ha ammesso in un’intervista concessa a Marca: “Quest’anno, quando le cose non sono andate bene, ho iniziato a pensare che avevo bisogno di affidarmi a uno psicologo. Penso che sarà importante lavorare sull’aspetto mentale il prossimo anno, perché potremmo avere problemi sulla moto e voglio essere davvero preparato per l’inizio del campionato. Lo vedrò spesso, per imparare a gestire meglio le emozioni e tutto lo stress del weekend di gara. Devo essere meno emotivo e voglio lavorare sodo su questo aspetto. Quando nelle qualifiche della Moto2 in Argentina nel 2018 ho fatto 28° mi sono chiesto: ‘Ma cosa ci faccio qui?’ e ho deciso di andare da uno psicologo. E da lì in poi sono cambiato, è stato un momento importante della mia vita, che mi ha consentito di fare un salto in avanti”.

Parole sincere quelle di Quartararo che intende lavorare su se stesso per accrescere le proprie prestazioni e aspirare a traguardi ambiziosi nella classe regina.

