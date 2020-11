MotoGP, domenica l’ultima gara di Andrea Dovizioso? Si interromperebbe un record senza precedenti

Nella giornata di domenica 22 novembre, Andrea Dovizioso potrebbe disputare quello che rischia di essere il suo ultimo Gran Premio in MotoGP. Il trentaquattrenne forlivese, dopo il burrascoso divorzio dalla Ducati, è rimasto a piedi per il 2021 e – a meno di cataclismi nei prossimi mesi – non sarà della partita nel Mondiale dell’anno venturo. Non si tratta di un fatto banale. Se il prossimo 28 marzo, giorno in cui in Qatar è previsto l’inizio della stagione, Dovi non dovesse presentarsi in griglia di partenza, allora si spezzerebbe la più lunga sequenza di gare consecutive a cui un pilota abbia mai preso parte nella storia della classe regina.

Infatti, se Dovizioso dovesse prendere il via del Gran Premio di Portogallo 2020, raggiungerebbe l’incredibile quota di 229 partecipazioni di fila. Il numero sale a 231 se si considerano anche i weekend in cui la gara è stata annullata (GP di Malesia 2011 a causa della morte di Marco Simoncelli e GP di Gran Bretagna 2018 per via delle forti piogge). In altre parole, Andrea non ha mai mancato un appuntamento da quando corre in MotoGP. Tredici anni consecutivi senza saltare neppure una gara! Come detto, non si è mai vista una sequenza del genere, la quale assume ancora più valore se si pensa che nessuno è mai riuscito a superare la quota di 200.

Prima del filotto del trentaquattrenne forlivese, il record era detenuto da Valentino Rossi, issatosi a 170 gare di fila. Il Dottore non ne ha mancata neppure una dal suo esordio nella classe regina (GP Sudafrica 2000) sino al GP d’Italia del 2010, quando si fratturò una gamba nelle prove libere, dovendo disertare il Mugello e altre tre prove. Dunque Dovi, sotto questo punto di vista, ha allungato a dismisura la serie, arrivando a 228 nel GP d’Europa 2020 e potenzialmente in grado di portarsi a 229 a Portimao nei prossimi giorni.

Pertanto l’eventuale assenza di Dovizioso dalla griglia di partenza di una gara di MotoGP sarebbe automaticamente una notizia, poiché interromperebbe un primato senza precedenti. Davvero nel Gran Premio del Qatar 2021 non vedremo Andrea al via per la prima volta dopo tredici anni? Chissà, forse la sequenza è destinata da allungarsi comunque, viste le incognite legate al Covid-19 e non solo (per esempio le dinamiche attorno a Marc Marquez e a una sua possibile terza operazione, potrebbero aprire una porta inaspettata al forlivese per proseguire il suo filotto).

In caso contrario, Dovi si fermerebbe verosimilmente a 229 anche tornando in azione nel corso del 2021 o al più tardi nel 2022. Il record sarebbe comunque difficile da battere.

500cc/MOTOGP, GARE DISPUTATE – LE 10 SEQUENZE PIU’ LUNGHE DI SEMPRE

228 – DOVIZIOSO Andrea (ITA)* [GP Qatar 2008 – GP Valencia 2020]

170 – ROSSI Valentino (ITA) [GP Sudafrica 2000 – GP Francia 2010]

158 – BARROS Alex (BRA) [GP Brasile 1992 – GP Olanda 2003]

141 – EDWARDS Colin (USA) [GP Giappone 2003 – GP Francia 2011]

141 – BAUTISTA Alvaro (SPA) [GP Portogallo 2011 – GP Valencia 2018]

130 – ROSSI Valentino (ITA) [GP Germania 2010 – GP Gran Bretagna 2017]

128 – MARQUEZ Marc (SPA) [GP Qatar 2013 – GP Spagna 2020]

127 – BIAGGI Max (ITA) [GP Giappone 1998 – GP Valencia 2005]

124 – NAKANO Shinya (JPN) [GP Portogallo 2001 – GP Valencia 2008]

119 – ABE Norifumi (JPN) [GP Australia 1995 – GP Malesia 2002]

* Sequenza in corso

Foto: La Presse