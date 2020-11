MotoGP, Andrea Dovizioso e l’ipotesi Honda: se Marc Marquez dovesse operarsi di nuovo… L’italiano sostituto di lusso?

Andrea Dovizioso lascerà la Ducati al termine di questa stagione. Il matrimonio tra il forlivese e la Scuderia di Borgo Panigale si concluderà dopo otto stagioni, condite da 14 vittorie in MotoGP e da tre secondi posti in classifica generale tra il 2017 e il 2019, sempre alle spalle di Marc Marquez. Il 34enne sperava di lottare per il titolo iridato nel 2020, vista anche l’assenza dello spagnolo, ma la moto non è mai stata all’altezza della situazione e i risultati sono stati ben al di sotto delle aspettative, anche se nella parte centrale del campionato era riuscito addirittura a portarsi al primo posto in graduatoria. Il forlivese non correrà in top-classe nel 2021, non ha trovato offerte all’altezza delle sue aspettative e non ricoprirà nemmeno il ruolo di collaudatore, ipotesi che si era profilata in Yamaha al posto di Jorge Lorenzo.

Andrea Dovizioso dovrebbe dunque appendere il casco al chiodo nella prossima annata agonistica, sperando poi di trovare una sella per un possibile grande ritorno nel 2022. Attenzione, però, a un incredibile scenario che sembra farsi sempre più concreto col passare delle ore. Marc Marquez potrebbe necessitare di una terza operazione: l’incidente avuto a Jerez a inizio stagione sta costando caro allo spagnolo, il quale ha saltato tutto il 2020 a causa di questo infortunio e ora rischia di compromettere in buona parte anche il 2021. La Gazzetta dello Sport ha parlato di un possibile innesto osseo e dunque il fuoriclasse iberico potrebbe non essere subito pronto per marzo, quando dovrebbe incominciare il nuovo Mondiale (sperando in un sereno sviluppo dell’emergenza sanitaria).

Se Marc Marquez non dovesse riuscire a salire subito in sella alla sua Honda, ecco allora che la scuderia giapponese potrebbe pensare a un sostituto di lusso e il nome più gettonato sarebbe proprio quello di Andrea Dovizioso. Per il momento non c’è niente di solido, ma è una pista decisamente percorribile, come evidenzia Motorsport.com. Per il forlivese questa sarebbe una chance decisamente interessante e per la Honda sarebbe sicuramente l’uomo giusto, visto che si tratta di un pilota di grande esperienza, il quale potrebbe anche dare una mano con lo sviluppo della RC213V.

Foto: Lapresse