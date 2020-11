MotoGP, Alex Marquez: “Joan Mir ha vinto con merito, è sempre stato nelle prime posizioni”

Lo spagnolo Alex Marquez fa i complimenti per il titolo al suo connazionale Joan Mir, fresco campione del mondo della MotoGP 2020. L’alfiere della Honda si è voluto togliere il cappello nei confronti del portacolori della Suzuki che ha chiuso con una gara di anticipo i giochi per il Mondiale 2020.

Alex Marquez, campione della Moto2 2019, ha dichiarato ai microfoni di ‘Motorsport.com‘: “Joan Mir è stato il più intelligente ed il più regolare di tutti. Ha compiuto un lavoro straordinario per ottenere il titolo con la Suzuki. Ci sono stati molti alti e bassi durante il corso della stagione, soprattutto da parte dei piloti Yamaha. Mir invece era sempre tra i primi, il più costante del gruppo”.

Loading...

Loading...

Durante il suo intervento, Marquez ha espresso un commento sul prossimo anno al termine di questa complessa stagione. “Penso che la situazione cambierà e potremo avere un campionato più lineare. Quest’anno è stato davvero molto strano. Solitamente è evidente chi potrebbe vincere, mentre nel 2020 non è stato così. Marc tonerà e sarà tutto più difficile”.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto:LaPresse