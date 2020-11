F1, Helmut Marko: “Domenica i nostri piloti hanno sbagliato troppo! Sul futuro di Alexander Albon…”

Se cercate la scuderia che ha lasciato Istanbul con il maggiore amaro in bocca non allontanatevi troppo dalla Red Bull. Il team di Milton Keynes, infatti, era convinto di poter vincere il Gran Premio di Turchia 2020 di Formula Uno visto l’ottimo andamento di Max Verstappen e le contemporanee difficoltà delle Mercedes. Sia l’olandese, sia Alexander Albon, invece, hanno trascorso la domenica tra un errore e l’altro, gettando alle ortiche una grande chance e chiudendo addirittura lontani dal podio.

Un risultato che, per usare un eufemismo, non ha fatto piacere a Helmut Marko, che evidentemente aveva iniziato a cullare speranze di successo all’Istanbul Park. Come suo solito il consigliere della Red Bull non le ha certo mandate a dire ai suoi piloti, incominciando da Max Verstappen; “Avrebbe dovuto avere più pazienza”, le sue parole riportate da Speedweek. Destino simile anche per Alexander Albon: “Ha buttato via un podio per colpa di quel testacoda”.

Helmut Marko non si ferma ed è letteralmente un fiume in piena: “Anche i nostri piloti hanno cambiato le gomme intermedie come gli altri, ma poi vedi che Lewis Hamilton e Sergio Perez sono riusciti a gestire ritmo e pneumatici con un pit-stop in meno. Cosa significa tutto questo? Che Verstappen e Albon hanno fatto male e non erano in giornata domenica”.

Max Verstappen, uno dei “maghi” della pioggia e delle condizioni limite, ha mancato la grande chance di tornare sul gradino più alto del podio, anche per colpa di una errata regolazione dell’ala anteriore della sua monoposto. La conferma arriva dallo stesso Marko: “L’errore è avvenuto durante il pit-stop e spiega anche il suo ritardo di 45 secondi dalla vittoria. Da un lato era di ben sette gradi più piatto rispetto a quanto previsto dal nostro assetto. Non è stato un errore drammatico, dopotutto non ha funzionato niente domenica…”.

Se, però, all’olandese tutto, o quasi, viene perdonato, la situazione di Alexander Albon rimane molto delicata in vista della prossima stagione. “Non ci sono novità sul suo conto. Rimango della mia solita linea: la valutazione sarà fatta ad Abu Dhabi. La sua gara in Turchia è stata buona fino al testa-coda, per cui tutto dovrà essere deciso dopo la fine della stagione. Non ha senso dare giudizi in corso d’opera”.

