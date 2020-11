Motocross, Tony Cairoli: “Per il campionato è difficile, ma cerchiamo di essere lì e di sfruttare ogni situazione”

Tony Cairoli ha vinto l’ultimo Gran Premio del Trentino 2020, andato in scena domenica scorsa sul tracciato di Arco, ma domani è chiamato ad un’ulteriore grande impresa per rimandare la festa iridata dello sloveno Tim Gajser. Il leader del Mondiale MXGP 2020 ha infatti 73 punti di vantaggio sull’azzurro con 100 punti ancora in palio nelle ultime quattro manche stagionali (tutte in programma ad Arco di Trento tra domani e domenica 8 novembre), perciò si può anche permettere di perdere 23 punti nel GP di Pietramurata per chiudere i conti con un round di anticipo. Cairoli ha rilasciato un’intervista a Moto.it in cui ha parlato delle sue sensazioni in vista delle ultime gare dell’anno ripercorrendo anche queste ultime settimane difficili che lo hanno quasi estromesso dalla lotta per il titolo.

“Siamo contenti. Dopo la parentesi belga non molto soddisfacente abbiamo fatto un bel primo Gran Premio qui ad Arco con la vittoria nell’overall – ha detto il siciliano della KTM – Per il campionato è difficile, ma cerchiamo sempre di essere lì e di sfruttare qualunque situazione. Cerchiamo di dare il massimo, purtroppo abbiamo avuto qualche battuta d’arresto quando dovevamo piazzare la zampata vincente, sulla sabbia. Ormai è andata così e cercheremo di capire cosa non ha funzionato, però in queste gare cercheremo di dare il massimo. Tutto ha funzionato bene invece sinora ad Arco, infatti anche il mio ginocchio sta un po’ meglio nonostante qualche botta. Mi sento comunque meglio rispetto alle gare che ho fatto in Belgio“.

Credit: Infront