F1, Fernando Alonso: “Non temo di avere le stesse difficoltà di Schumacher quando ritornò nel Circus. Saprò stupire”

Fernando Alonso si sta allenando in maniera certosina in vista del ritorno in F1. Il due volte iridato, che aveva annunciato il proprio ritiro nel 2018 quando guidava la McLaren, sarà nuovamente nel Circus l’anno venturo al volante dell’Alpine (nuovo identificativo della Renault a partire dal 2021).

Nando avrà 40 anni e qualcuno teme che potrebbe avere gli stessi problemi del tedesco Michael Schumacher che, dopo un periodo di inattività, decise di competere nuovamente in Mercedes dal 2010 al 2012, raccogliendo solo una pole-position a Monaco e un podio a Valencia (Spagna), mentre il team-mate Nico Rosberg si dimostrò costantemente più veloce. Da questo punto di vista, Alonso non ritiene di avere questi problemi e in un’intervista a L’Equipe l’ha detto chiaramente: “Credo che io non avrò gli stessi problemi di Michael (Schumacher ndr.) perché lui guidava una monoposto con problemi, mentre io ho a disposizione una buona macchina. Penso che i tifosi saranno sorpresi dai risultati che potrò ottenere“.

L’asturiano, quindi, vuol farsi trovare pronto, sapendo di avere un compagno di squadra non comodo: “Esteban (Ocon ndr.) è un pilota molto forte, nelle categorie giovanili è stato anche in grado di battere piloti come Verstappen e Leclerc, per cui questo sarà un grande stimolo per me“, le parole dello spagnolo.

Foto: LaPresse