Motocross, GP Pietramurata MX2 2020: Tom Vialle conquista il titolo iridato con un round di anticipo! Geerts vince il GP

Tom Vialle non sbaglia e completa l’opera nel migliore dei modi, aggiudicandosi gara-1 del Gran Premio di Pietramurata 2020 con grande autorità e festeggiando la certezza aritmetica del suo primo titolo nel Mondiale Motocross. Il 20enne francese della KTM ha chiuso i conti con tre manche di anticipo e si è laureato così Campione del Mondo 2020 della classe MX2 in una stagione strepitosa che lo ha visto raccogliere 13 vittorie e 27 podi complessivi di manche in attesa dell’ultima giornata prevista domenica sempre sulla pista di Arco. Vialle, dopo aver raggiunto matematicamente il titolo iridato, è poi finito fuori dalla zona punti (23° al traguardo) nella seconda manche a causa di una partenza deficitaria in cui ha perso praticamente 3 minuti solo nel primo giro dalla testa.

Jago Geerts, unico vero grande rivale del francese in questo campionato, ha approfittato del passo falso di Vialle in gara-2 per aggiudicarsi il successo di manche e soprattutto la sua sesta vittoria GP dell’anno. Il belga della Yamaha, dopo il negativo 5° posto ottenuto nella prima run, si è riscattato pienamente nella seconda portando a casa i 25 punti che gli hanno permesso di beffare per una sola lunghezza il britannico Ben Watson (4° e 2°) e l’australiano Jed Beaton (2° e 4°) nella graduatoria overall di giornata. Buona prestazione in casa Italia per Morgan Lesiardo, 12° assoluto nel GP di Pietramurata con un 10° posto in gara-1 ed un 14° in gara-2. Quando manca una sola tappa in calendario, Tom Vialle è primo nel Mondiale MX2 con 718 punti davanti a Jago Geerts con 661 e a Maxime Renaux con 541.

CLASSIFICA GP PIETRAMURATA MX2 GARA-1

1 28 VIALLE, Tom FRA FFM Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:52.254 0.000 53.340 25

2 14 BEATON, Jed AUS MA Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 34:58.139 5.885 53.190 22

3 959 RENAUX, Maxime FRA FFM YAMAHA-SMACTION-MCMIGLIORI-J1RACING Yamaha 35:01.821 9.567 53.097 20

4 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:02.808 10.554 53.072 18

5 193 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:08.204 15.950 52.936 16

6 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:15.860 23.606 52.745 15

7 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Hutten Metaal Yamaha Racing Yamaha 35:21.912 29.658 52.594 14

8 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME SDMCORSE-YAMAHA Yamaha 35:22.931 30.677 52.569 13

9 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV F&H Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 35:29.326 37.072 52.411 12

10 44 LESIARDO, Morgan ITA FMI Honda 114 Motorsports Honda 35:30.928 38.674 52.372 11

11 118 RUBINI, Stephen FRA FFM Honda Racing Assomotor Honda 35:32.416 40.162 52.335 10

12 47 MALKIEWICZ, Bailey AUS MA Honda 114 Motorsports Honda 35:33.684 41.430 52.304 9

13 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO Honda Racing Assomotor Honda 35:35.359 43.105 52.263 8

14 240 HORGMO, Kevin NOR NMF Marchetti Racing Team KTMKTM 35:39.206 46.952 52.169 7

15 766 SANDNER, Michael AUT AMF DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY JUNIORS GASGAS 35:47.571 55.317 51.966 6

16 98 VAESSEN, Bas NED KNMV Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 35:55.669 1:03.415 51.770 5

17 326 GILBERT, Josh GBR ACU PAR Homes RFX HusqvarnaHusqvarna 35:58.022 1:05.768 51.714 4

18 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY JUNIORS GASGAS 36:07.029 1:14.775 51.499 3

19 253 PANCAR, Jan SLO AMZS KTM RACESTORE MX2 KTM 36:07.775 1:15.521 51.481 2

20 83 RENKENS, Nathan BEL FMB NR83 KTM 36:08.611 1:16.357 51.462 1

21 20 TODD, Wilson AUS MA DRT Kawasaki Kawasaki 36:15.860 1:23.606 51.290 0

22 102 SIKYNA, Richard SVK SMF JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:18.874 1:26.620 51.219 0

23 192 MEIER, Glen DEN DMU JK Racing Yamaha Yamaha 36:21.967 1:29.713 51.147 0

24 258 NERMANN, Johannes EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 35:00.275 -1 Lap 50.479 0

25 313 POLAK, Petr CZE ACCR Yamaha 35:03.901 3.626 50.392 0

26 275 FURBETTA, Joakin ITA FMI KTM Beddini MX2 KTM 35:43.709 43.434 49.456 0

27 18 ANGELI, Leonardo ITA FMI steelsdrjack KTM 36:06.867 1:06.592 48.928 0

28 426 MEWSE, Conrad GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 31:47.313 -2 Laps 52.660 0

29 224 TERESAK, Jakub CZE ACCR JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 16.435 -20 Laps 0.000 0

CLASSIFICA GP PIETRAMURATA MX2 GARA-2

1 193 GEERTS, Jago BEL FMB Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:10.371 0.000 52.882 25

2 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team Yamaha 35:12.309 1.938 52.833 22

3 198 BENISTANT, Thibault FRA FFM Hutten Metaal Yamaha Racing Yamaha 35:15.903 5.532 52.743 20

4 14 BEATON, Jed AUS MA Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:16.985 6.614 52.716 18

5 959 RENAUX, Maxime FRA FFM YAMAHA-SMACTION-MCMIGLIORI-J1RACING Yamaha 35:35.987 25.616 52.248 16

6 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME SDMCORSE-YAMAHA Yamaha 35:37.811 27.440 52.203 15

7 118 RUBINI, Stephen FRA FFM Honda Racing Assomotor Honda 35:40.724 30.353 52.132 14

8 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:41.867 31.496 52.104 13

9 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO Honda Racing Assomotor Honda 35:54.285 43.914 51.804 12

10 426 MEWSE, Conrad GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 35:57.463 47.092 51.727 11

11 98 VAESSEN, Bas NED KNMV Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 36:00.348 49.977 51.658 10

12 47 MALKIEWICZ, Bailey AUS MA Honda 114 Motorsports Honda 36:27.932 1:17.561 51.007 9

13 766 SANDNER, Michael AUT AMF DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY JUNIORS GASGAS 36:37.871 1:27.500 50.776 8

14 44 LESIARDO, Morgan ITA FMI Honda 114 Motorsports Honda 36:41.326 1:30.955 50.697 7

15 102 SIKYNA, Richard SVK SMF JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 36:46.483 1:36.112 50.578 6

16 313 POLAK, Petr CZE ACCR Yamaha 36:46.737 1:36.366 50.572 5

17 20 TODD, Wilson AUS MA DRT Kawasaki Kawasaki 36:47.664 1:37.293 50.551 4

18 517 GIFTING, Isak SWE SVEMO DIGA PROCROSS GASGAS FACTORY JUNIORS GASGAS 36:52.918 1:42.547 50.431 3

19 240 HORGMO, Kevin NOR NMF Marchetti Racing Team KTMKTM 36:54.675 1:44.304 50.391 2

20 192 MEIER, Glen DEN DMU JK Racing Yamaha Yamaha 36:58.765 1:48.394 50.298 1

21 224 TERESAK, Jakub CZE ACCR JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 37:00.028 1:49.657 50.270 0

22 258 NERMANN, Johannes EST EMF A1M Husqvarna Husqvarna 35:51.072 -1 Lap 49.287 0

23 28 VIALLE, Tom FRA FFM Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:52.208 1:01.136 47.925 0

24 253 PANCAR, Jan SLO AMZS KTM RACESTORE MX2 KTM 32:55.964 -2 Laps 50.831 0

25 275 FURBETTA, Joakin ITA FMI KTM Beddini MX2 KTM 35:26.404 2:30.440 47.235 0

26 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV F&H Kawasaki MX2 Racing Team Kawasaki 23:03.575 -7 Laps 52.429 0

27 326 GILBERT, Josh GBR ACU PAR Homes RFX HusqvarnaHusqvarna 14:37.167 -12 Laps 50.891 0

28 18 ANGELI, Leonardo ITA FMI steelsdrjack KTM 15:41.318 1:04.151 47.423 0

29 83 RENKENS, Nathan BEL FMB NR83 KTM 13:17.042 -13 Laps 49.006 0

CLASSIFICA GP PIETRAMURATA MX2 OVERALL

1 193 Geerts, Jago BEL FMB YAM 16 25 41 2 919 Watson, Ben GBR ACU YAM 18 22 40 3 14 Beaton, Jed AUS MA HUS 22 18 40 4 959 Renaux, Maxime FRA FFM YAM 20 16 36 5 198 Benistant, Thibault FRA FFM YAM 14 20 34 6 70 Fernandez, Ruben ESP RFME YAM 13 15 28 7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU HUS 15 13 28 8 28 Vialle, Tom FRA FFM KTM 25 0 25 9 118 Rubini, Stephen FRA FFM HON 10 14 24 10 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO HON 8 12 20 11 47 Malkiewicz, Bailey AUS MA HON 9 9 18 12 44 Lesiardo, Morgan ITA FMI HON 11 7 18

