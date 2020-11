Moto2, i piloti partecipanti al Mondiale 2021. La entry-list provvisoria e gli italiani

Calato il sipario sulla stagione del Motomondiale, condizionata purtroppo dalla pandemia, prende forma quella 2021. Sono state reste note le entry-list provvisorie delle tre classi e in Moto2 la presenza italiana è notevole.

Sono ben 9 i rappresentanti del Bel Paese che cercheranno di replicare quanto fatto da Enea Bastianini, campione del mondo in quest’annata e in MotoGP nel 2021 con l’Avintia Racing sulla Ducati. Stesso destino anche per Luca Marini che, svestiti i colori dello Sky Racing Team VR46, sarà compagno di squadra di Enea. Una truppa italiana guidata da Marco Bezzecchi che, forte dell’esperienza passata, punterà al titolo con la squadra di Valentino Rossi. Al suo fianco ci sarà Celestino Vietti, proveniente dalla Moto3 e con tanta voglia di imparare in fretta i segreti della categoria.

Dalla minima cilindrata salirà anche Tony Arbolino. Il lombardo, secondo ad appena 4 punti dal campione del mondo Albert Arenas della classe leggera, vorrà voltare pagina e dare tutto se stesso nell’Intact GP al fianco del tedesco Marcel Schrötter. Grandi motivazioni anche per Lorenzo Dalla Porta, reduce da un 2020 molto difficile e desideroso di riscatto nell’Italtrans Racing. Ambizioni concrete anche per Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega nel Team Gresini e tanta voglia di stupire per Stefano Manzi nel Pons Racing e per Lorenzo Baldassarri in MV Agusta, al cui fianco dovrebbe esserci Simone Corsi.

L’ENTRY-LIST DEI PILOTI DEL MONDIALE MOTO2 2021

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge-Jake Dixon

Red Bull KTM Ajo: Remy Gardner-Raúl Fernández

Intact GP: Tony Arbolino-Marcel Schrötter

SAG Team: Thomas Lüthi-Kasma Daniel Kasmayudin

American Racing Team: Marcos Ramírez-Cameron Beaubier

Italtrans Racing Team: Lorenzo Dalla Porta-Joe Roberts

Pons Racing: Hector Garzó-Stefano Manzi

Gresini Racing: Nicolò Bulega-Fabio Di Giannantonio

Aspar Team: Aron Canet-Albert Arenas

MV Agusta Forward: Lorenzo Baldassarri-Simone Corsi

NTS RW Racing GP: Barry Baltus-Hafizh Syahrin

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi-Celestino Vietti

Honda Team Asia: Ai Ogura–Somkiat Chantra

Speed Up Racing: Jorge Navarro-Yari Montella

EG 0,0 Marc VDS: Sam Lowes-Augusto Fernández

Foto: LaPresse