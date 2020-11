Moto2, GP Valencia 2020: Bezzecchi ha la grande chance per tornare nella lotta iridata, Bastianini deve rimontare dalla quarta fila

Il Mondiale Moto2 2020 verrà ricordato indubbiamente come uno dei campionati più equilibrati ed incerti dell’ultimo decennio nell’ambito del Motomondiale. A due gare e una qualifica dal termine della stagione, sono ancora quattro i piloti pienamente in lizza per un titolo iridato che a questo punto verrà presumibilmente assegnato a Portimao nell’ultimo atto di questa incredibile annata. Enea Bastianini è leader della generale e domani avrà a disposizione il primo match point per chiudere i conti, ma il 22enne del Team Italtrans non ha brillato in qualifica e dovrà rimontare dalla dodicesima piazzola in griglia.

Una situazione decisamente scomoda per “Bestia”, che può però tirare un sospiro di sollievo considerando la posizione di partenza dei suoi primi inseguitori in campionato. Sam Lowes, 2° nel Mondiale a -6 dalla vetta, sarà costretto a scattare addirittura dalla sesta fila (18°) a causa di una brutta caduta in FP3 che lo ha messo in grande difficoltà dal punto di vista fisico nelle prove ufficiali. Il britannico del Team EG 0,0 Marc VDS si è infortunato alla mano destra e ha fatto davvero molta fatica a trovare il ritmo durante i 15 minuti a disposizione nel Q2, lasciando comunque intravedere un miglioramento degno di nota proprio all’ultimo giro veloce sulla bandiera a scacchi. Sicuramente il 30enne nativo di Lincoln si presenterà in griglia lontano dal 100%, ma stringerà i denti per continuare a tenere in vita il suo sogno mondiale.

Prospettive più incoraggianti in casa Sky Racing Team per Luca Marini, 3° in campionato a -19 dalla testa, che condividerà la quarta fila della griglia con Bastianini occupando però la decima casella. Il fratello di Valentino Rossi non ha mai impressionato finora questo weekend, ma la sua seconda parte di gara messa in mostra domenica scorsa è stata davvero notevole ed estremamente incoraggiante in vista del GP di domani. Grandissima occasione dunque per Marco Bezzecchi, vincitore dell’ultimo GP d’Europa e 4° nel Mondiale con 29 punti di ritardo dal leader, che potrà partire in prima fila alle spalle di due piloti sulla carta meno solidi sul passo come Stefano Manzi e Hector Garzo. Il “Bez” è senz’altro il grande favorito per il successo di tappa, ma le difficoltà degli altri pretendenti all’iride potrebbero rimetterlo clamorosamente in gioco anche per il bersaglio grosso in vista di Portimao.

