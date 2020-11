Moto2, Enea Bastianini vince il Mondiale a Valencia 2 se… Tutte le possibili combinazioni

Il Motomondiale 2020 oggi ha visto andare in scena la gara della Moto2 del GP d’Europa: si è corso a Valencia ed Enea Bastianini è tornato in vetta alla graduatoria scavalcando il britannico Sam Lowes, ora a -6, e distanziando Luca Marini, a -19. In corsa anche Marco Bezzecchi, quarto a -29, con due gare da disputare. Domenica prossima si correrà il penultimo Gran Premio stagionale sul medesimo circuito ed Enea Bastianini potrebbe già fregiarsi del titolo iridato. Andiamo a scoprire con quali combinazioni di risultati potrà farlo.

BASTIANINI VINCE DOMENICA IL MONDIALE SE

Vince e: Lowes arriva al massimo 11° Marini arriva al massimo 3°

Arriva 2° e: Lowes arriva al massimo 16° Marini arriva al massimo 4° Bezzecchi arriva al massimo 3°



Foto: LaPresse