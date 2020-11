Milan-Verona oggi, Serie A calcio: orario, tv, programma, streaming, formazioni

Il calcio in Italia vede proseguire la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, domenica 8 novembre, concluderà con il programma della settima giornata. Il match previsto alle ore 20.45 sarà quello tra Milan e Verona. Rossoneri con il 4-2-3-1, scaligeri con il 3-4-2-1.

La gara tra Milan e Verona si giocherà oggi, domenica 8 novembre. Il match della settima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio inizierà alle ore 20.45. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-VERONA

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leao; Ibrahimović.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.



PROGRAMMA MILAN-VERONA

Domenica 8 novembre, ore 20.45

Milan-Verona

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse