Mike Tyson: “Non sono più vegano. Mangio alce e bisonte. Contro Jones lascerò andare le mani”

Mike Tyson sta facendo il conto alla rovescia per il suo grandissimo ritorno sul ring. Una delle icone per antonomasia della boxe sfiderà Roy Jones Jr. sabato 28 novembre (attorno alle 05.00 del mattino di domenica 29 novembre in Italia). Iron Mike tornerà a indossare i guantoni a 15 anni di distanza dal suo ultimo match, a 54 anni suonati si è rimesso in forma e sembra avere il fisico di un ragazzino. Lo statunitense se la dovrà vedere con il connazionale di 51 anni, per una super sfida tra ex Campioni del Mondo dei pesi massimi.

Si tratterà di un incontro di esibizione, sulla durata di 8 round da 2 minuti ciascuno e che verrà interrotto al primo accenno di sangue. Mike Tyson sta rilasciando una serie di dichiarazioni della vigilia e fa sempre parlare di sè: “Ho interrotto la dieta vegana per affrontare i pesanti allenamenti a cui mi sono sottoposto. Tale dieta non mi dava la forza necessaria per fornirmi resistenza e il massimo delle energie. Oggi mangio solo carne, preferibilmente di alce e bisonte. È tutta roba che mi fa sentire in forma“. Sarà grande spettacolo allo Staples Center di Los Angeles e i due pugili hanno preso questa contesa come un match serio.

Mike Tyson è stato molto chiaro: “Sarà una lotta senza tregua, sarà un match dove lascerò andare le mani“.

