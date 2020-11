Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: i risultati del 5 novembre. Nadal ai quarti di finale, continua la corsa di Humbert, si ferma Rublev

Definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi Bercy 2020. Partiamo dalla testa di serie n.1, ovvero Rafael Nadal. Il n.2 del mondo ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson (n.61 del ranking) con il punteggio di 6-1 7-6 (3), guadagnando l’accesso ai quarti. Una partita che si è un po’ complicata per Rafa nel secondo parziale, ma che comunque il maiorchino è stato abile a portare a casa in due frazioni. Il prossimo avversario sarà il connazionale Pablo Carreno-Busta (n.15 del mondo), che ha sconfitto per 7-5 6-2 lo slovacco Norbert Gombos (n.105 ATP).

Continua la propria corsa anche il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.3): il nativo di Mosca ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur (n.25 del mondo), giustiziere di Lorenzo Sonego, per 5-7 6-2 6-2, e ora lo attende l’impegnativo confronto con l’argentino Diego Schwartzman (n.9 del mondo), dominante più che mai contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (6-1 6-1).

Loading...

Loading...

Prosegue la marcia trionfale del francese Ugo Humbert. Il 22enne transalpino, dopo aver sconfitto nel turno precedente il greco Stefanos Tsitsipas, ha superato anche il croato Marin Cilic (n.43 del mondo) per 6-3 6-7 (4) 6-3 e il prossimo avversario sarà il n.17 del mondo Milos Raonic, vittorioso contro l’americano Marcos Giron (n.91 ATP) per 7-6 6-2, che nel turno precedente aveva sconfitto Matteo Berrettini.

Si ferma invece la corsa del russo Andrey Rublev. Il tennista nativo di Mosca, vincitore dei tornei a San Pietroburgo e a Vienna, si è dovuto arrendere a un redivivo Stan Wawrinka. Il n.20 del mondo ha superato Rublev in rimonta con lo score di 1-6 6-4 6-3, guadagnandosi l’accesso al prossimo round dove sfiderà Sascha Zverev (n.7 del ranking), che in tre set ha sconfitto il francese Adrian Mannarino (n.36 ATP) per 7-6 (11) 6-7 (7) 6-4 dopo oltre tre ore di gioco.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse