Liverpool-Atalanta: programma, orari, tv, probabili formazioni Champions League 2020-2021

La Champions League 2020/2021 torna dopo tre settimane di assenza. Inizia la fase di ritorno dei gironi, con le trentadue squadre in lizza pronte a battagliare per un posto agli ottavi di finale. Tra di loro c’è anche l’Atalanta, che è in lotta per il secondo posto nel girone D ma che inizierà il suo cammino affrontando il Liverpool, che all’andata ha sonoramente bastonato la squadra di Gian Piero Gasperini con un netto 5-0 al Gewiss Stadium.

I neroazzurri non stanno brillando in questa stagione. Il Papu Gomez e compagni non hanno ancora raggiunto i picchi di gioco della scorsa stagione, apparendo un po’meno incisivi in entrambe le due fasi di gioco. Il pareggio a reti bianche contro lo Spezia li confina al settimo posto in classifica con 14 punti dopo otto giornate di campionato. Ad Anfield Road i bergamaschi vorranno cancellare la brutta figura della sfida d’andata, quando la banda di Jurgen Klopp, guidata da un 23a cinque stelle, fece ammattire la difesa di Gasperini.

Loading...

Loading...

Per l’Atalanta la sfida in Inghilterra sarà cruciale per il prosieguo del cammino in Champions League. Il Liverpool comanda il girone a punteggio pieno e con una vittoria sarebbe quasi sicuro del primo posto e del titolo di ‘testa di serie’ agli ottavi di finale, ma dovrà fare a meno sicuramente di Mohamed Salah, positivo al Covid e che si aggiunge alla lista di indisponibili composta da van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold, Fabinho, Thiago Alcantara, Henderson ed Oxlade-Chamberlain. I bergamaschi invece necessitano di un risultato positivo per potersi approcciare al duello con l’Ajax valevole per il secondo posto con un vantaggio psicologico non indifferente, ma dovranno farlo senza gli infortunati Caldara e Depaoli e Malinovskyi positivo al coronavirus.

Lazio-Borussia Dortmund sarà trasmessa in tv su Sky sui canali Sky Sport Arena (canale 204 e 243 del satellite) e Sky Sport Calcio Tre (canale 253 del satellite). Sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Non è prevista la copertura in chiaro.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021

Mercoledì 25 novembre

Ore 21 Liverpool-Atalanta

PROBABILI FORMAZIONI

Liverpool (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Williams, Phillips, Robertson; Keita, Milner, Wijnaldum; Jota, Firmino, Mané. All. Klopp Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse