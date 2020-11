LIVE Venezia-Virtus Bologna, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione della giornata

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, match valevole per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di basket. Scontro d’alta classifica tra quelle che possono essere le principali rivali nella lotta Scudetto dell’Olimpia Milano.

Da una parte c’è una Venezia che si trova al secondo posto con otto punti, mentre dall’altra c’è una Virtus che invece ha già perso due partite in questa stagione. Sicuramente un match molto importante per entrambe le compagini, perchè la Reyer vorrà cercare l’allungo in classifica, mentre dall’altra parte Bologna non può assolutamente permettersi un nuovo passo falso.

Ci sarà anche il duello a distanza tra Austin Daye e Milos Teodosic, i due leader delle squadre. Entrambe le compagini arrivano comunque da un buon momento, dopo le ultime vittorie in EuroCup e campionato. Per Venezia è il secondo scontro diretto consecutivo, visto che nel turno precedente ha sconfitto la Dinamo Sassari.

La palla a due di Umana Reyer Venezia-Virtus Segafredo Bologna, match valevole per la sesta giornata della Serie A 2020-2021 di basket, è in programma alle ore 17.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

