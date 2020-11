LIVE Tsitsipas-Rublev 6-1 4-6 7-6, ATP Finals 2020 in DIRETTA: il greco vince con un tiebreak al cardiopalma!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Stefanos Tsitsipas elimina Andrey Rublev. Dominic Thiem è già in semifinale

Loading...

Loading...

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

23.10 Stefanos Tsitsipas ottiene la prima vittoria annuale alle Finals battendo Andrey Rublev. Primo set rapidissimo, che il greco chiude in 19 minuti, poi il russo sale di tono e tiene botta, strappando la seconda frazione dopo un passaggio a vuoto avversario. Tsitsipas ha più occasioni per brekkare, ma non ci riesce e arriva al tiebreak: Rublev spreca un match point compiendo un doppio fallo e Tsitsipas ne approfitta!

8-6! E FINISCE QUI! STEFANOS TSITSIPAS VINCE LA PARTITA PER 6-1 4-6 7-6!

7-6 E il greco si prende il punto attaccando il servizio dell’avversario mettendolo all’angolo! Match point per Tsitsipas!

6-6 Ed arriva il doppio fallo di Rublev! Il primo del match! Partita che non vuole saperne di finire!

5-6 Scambio lungo, Tsitsipas vuole uscire dallo scambio con la palla corta ma Rublev ci arriva e si prende il match point!

5-5 Sbaglia Tsitsipas in uscita dalla risposta.

5-4 Ace esterno del russo.

5-3 Prima di servizio potente per Rublev

5-2 Si viene a prendere il punto a rete Tsitsipas, che pare finalmente aggressivo.

4-2 Si va sulla diagonale, il russo va troppo lungo. Si cambia campo.

3-2 Altro errore di Rublev! Serve bene al centro, poi sbaglia il dritto in mezzo al campo!

2-2 Controlla lo scambio Rublev, che chiude con lo smash.

2-1 Aggressivo sulla seconda Rublev! Due dritti incisivi per lui, recuperato il minibreak.

2-0, Tsitsipas fa correre l’avversario e si prende il punto

1-0, Rublev tenta il servizio e dritto ma manda il colpo molto lungo. Minibreak in apertura

GAME TSITSIPAS, 6-6! Si va al tiebreak!

40-30 Appena lunga la risposta del russo.

30-30 Gran prima del greco, che rimette il game in piedi

15-30 Se la cava con il contropiede Tsitsipas.

0-30 Preso in controtempo il greco. Rublev a due punti dal match

0-15 Rovescio lungolinea di Rublev con grande eleganza.

GAME RUBLEV, 5-6! Servizio centrale del russo, che ha colpito tantissimo con questo colpo.

40-15 Rublev spinge, il greco rimane sulla difensiva e sbaglia il dritto

30-15 Erroraccio di Rublev che serve bene e poi manda in corridoio lo schiaffo di dritto.

30-0 Tenta un colpo complicatissimo il greco, in corsa uscendo dal campo. Palla fuori.

15-0 Rublev pesta da fondocampo, Tsitsipas prova ad uscirne con lo slice ma manda in rete il colpo.

GAME TSITSIPAS, 5-5! Dritto incrociato che prende in controtempo Rublev, è 5 pari!

40-15 Servizio ad aprirsi il campo e schiaffo di dritto per il greco.

30-15 Grande ace di Tsitsipas

15-15 Scambio duro, va in rete il colpo del greco.

15-0 Buona la prima di servizio di Tsitsipas

GAME RUBLEV, 4-5! Tsitsipas chiama a rete il russo, che arriva sulla palla e gli risponde tra i piedi; il lob di Tsitsipas va lungo.

A-40 E poi fa una gran cosa con lo schiaffo al volo di dritto in uscita dal servizio

40-40 E il russo si ingarbuglia con le sue mani, con il dritto in rete

40-30 Altro errore di Rublev, che manda lungo il dritto

40-15 Gran rovescio di Tsitsipas che beffa Rublev a rete.

40-0 Prima angolata del russo, che si va a prendere il punto a rete.

30-0 Servizio aggressivo di Rublev.

15-0 Lungo il rovescio del greco.

GAME TSITSIPAS, 4-4! In rete la risposta del russo.

40-15 Servizio e dritto del greco, con Rublev che risponde corto.

30-15 Ace di Tsitsipas

15-15 Prima angolata e potente di Tsitsipas.

0-15 Risposta vincente di Rublev sulla seconda avversaria.

GAME RUBLEV, 3-4! Servizio centrale di Rublev, a cui Tsitsipas non può rispondere.

40-30 Lungo il dritto del greco, che si arrabbia con se stesso

30-30 Si difende da fondocampo Tsitsipas, ma manda in rete il colpo.

15-30 Tsitsipas esce dallo scambio con il rovescio, troppo largo

0-30 Altro errore del russo che manda in corridoio il dritto.

0-15 Servizio e rovescio di Rublev, che sbaglia però il colpo.

GAME TSITSIPAS, 3-3! Lunga la risposta di Rublev!

40-0 Prova ad attaccare di dritto Rublev, ma lo ferma il nastro.

30-0 Risponde corto il russo, Tsitsipas prende il controllo dello scambio e colpisce di dritto.

15-0 Aveva risposto bene Rublev, ma poi manda a rete il rovescio.

GAME RUBLEV, 2-3! Non riesce a gestire la risposta Tsitsipas, che rimane sotto nel punteggio.

40-15 Manda in rete lo slice Tsitsipas, due palle per il 2-3

30-15 Prima vincente centrale di Andrey Rublev.

15-15 Forza il colpo Rublev, il greco non riesce a contenere.

0-15 Bravo Tsitsipas, che chiama a rete l’avversario e lo infila col passante

GAME TSITSIPAS, 2-2! Servizio vincente del greco.

40-30 Fuori l’uncinata di dritto di Tsitsipas.

40-15 Ace di Tsitsipas.

30-15 In rete il rovescio il corsa di Rublev

15-15 Viene incontro al greco la prima di servizio.

0-15 Forza la risposta Rublev, Tsitsipas arriva scarico sulla palla e non riesce a mandarla dall’altra parte

GAME RUBLEV, 1-2! Errore del greco, che si mangia le mani per le cinque palle break fallite!

A-40! Altro scambio con molti capovolgimenti di fronte, Rublev ha la meglio con il passante.

40-40 Ma Rublev si salva ancora con la prima, prendendo lo scambio in mano e facendo remare il suo avversario

40-A E questa volta è Tsitsipas a prendersi la palla break con il vincente di rovescio!

40-40 Si salva di nuovo il russo con la prima di servizio.

40-A E un altro errore di Rublev, altra palla break per il greco!

40-40 Corta la risposta di Tsitsipas, Rublev viene a prendersi il punto.

40-A Brutto errore di Rublev, che manda lungo il dritto.

40-40 E altra prima centrale di Rublev.

A-40 Coraggioso Tsitsipas, che viene avanti a prendersi il punto

40-40 Prima potente e centrale di Rublev, incontenibile per il freco.

30-40 Spinge tanto Rublev, ma Tsitsipas tiene bene rispondendo profondo. Il russo prova a forzare e sbaglia, palla break per il greco.

30-30 Rublev si salva con il servizio al centro.

15-30 Brutto errore di Rublev, che con in campo a disposizione manda la pallina sul nastro.

15-15 In rete il dritto di Tsitsipas.

0-15 Servizio e dritto di Rublev, appena fuori.

GAME TSITSIPAS, 1-1! Scambia profondo il greco, sbaglia il russo.

40-15 Tsitsipas si salva con lo slice in spaccata, Rublev manda in rete il dritto successivo

30-15 Servizio al corpo di Tsitsipas, Rublev tenta di spostarsi per colpire ma senza successo.

15-15 Fa tutto bene Rublev, ma poi sbaglia la volee appena scende a rete.

0-15 Gran passante in corsa di Rublev, ma Tsitsipas è rimasto un po’ troppo morbido.

GAME RUBLEV, 0-1! Altro ace del russo, che si porta a casa il primo game del terzo set

40-30 Attacca dopo il servizio Rublev ma lascia lo spazio per il passante avversario

40-15 Ace di Rublev

30-15 Gran dritto in controtempo di Tsitsipas

30-0 Servizio e rovescio di Rublev.

15-0 Grande prima di servizio del russo

SET RUBLEV! 4-6! Game orrendo di Tsitsipas, con tre errori in quattro scambi! Si va al terzo set!

0-40 E altro errore del greco! Tre palle set per Rublev!

0-30 Errore di Tsitsipas, che viene preso in controtempo

GAME RUBLEV, 4-5! Nuovo servizio vincente per il russo, ora Tsitsipas dovrà servire per rimanere nel set.

30-40 Tsitsipas vuole attaccare la seconda di Rublev, ma è ottimo il servizio del russo.

30-30 In corridoio la risposta di Tsitsipas.

15-30 Tsitsipas si difende strenuamente sul controtempo avversario, poi pizzica la riga spiazzando Rublev.

15-15 Peccato per il russo, che mantiene il controllo dello scambio ma poi sbaglia il rovescio.

15-0 Va profondo Rublev e attacca con il dritto.

GAME TSITSIPAS, 4-4! Altro ace centrale del greco.

40-15 Prova ad attaccare Tsitsipas, ma manda il dritto in corridoio.

40-0 In rete il colpo di Rublev.

30-0 Altro servizio centrale, per Rublev sembra illeggibile

15-0 Servizio centrale di Tsitsipas.

GAME RUBLEV, 3-4! Si salva con due ottime prime di servizio il russo.

40-40 Servizio e dritto dal centro del campo, si salva Rublev.

30-40 Rublev va a rete, Tsitsipas prova a passarlo senza successo.

15-40 Tsitsipas insiste sul rovescio del russo, che sbaglia ancora. Due palle break per il greco.

15-30 Gran prima di Rublev.

0-30 Errore grave di Rublev, che manda fuori il rovescio.

0-15 Smorzata di Tsitsipas, Rublev arriva strozzato sulla palla e non riesce a mettere la pallina dall’altra parte.

GAME TSITSIPAS, 3-3! Non contiene la risposta Rublev sulla potente prima dell’avversario.

40-0 Altro ace di Tsitsipas.

30-0 Il greco si apre il campo e colpisce di dritto, ci prova Rublev ma senza successo.

15-0 Tsitsipas esce dallo scambio con una palla corta che si cuce alla rete.

GAME RUBLEV, 2-3! Continua a tirare fortissimo il russo, che mette in difficoltà l’avversario al servizio e si prende il punto.

40-15 E puntuale arriva il doppio fallo di Rublev.

40-0 Lunga la risposta di Tsitsipas, che non ha ancora vinto un punto in risposta nel secondo set.

30-0 Prova ad aggredire lo scambio Tsitsipas, ma manda in corridoio il dritto.

15-0 Rublev controlla lo scambio facendo fare il tergicristallo all’avversario.

GAME TSITSIPAS, 2-2! E ancora con il servizio, il greco si prende il game.

40-15 I servizi centrali del greco sono mortiferi. Altra gran prima.

30-15 Ace centrale di Tsitsipas.

15-15 Poi però il greco sbaglia un dritto in corsa venendo a rete.

15-0 Fantastico il dritto lungolinea di Tsitsipas. Bello, bello, bello!

GAME RUBLEV, 1-2! Ace esterno del russo, game durato nemmeno un minuto!

40-0 Servizio centrale di Rublev, incontenibile

30-0 Altra gran prima del russo.

15-0 Servizio e dritto di Rublev. Gli stanno entrando le prime di servizio, finalmente.

GAME TSITSIPAS, 1-1! Altra prima esterna, il greco ha risposto da campione.

A-40 Il greco si riscatta con una gran prima esterna

40-40 Lungo il rovescio di Tsitsipas. Si va ai vantaggi per la prima volta in questa partita.

40-30 Potentissimo il colpo di Rublev, che Tsitsipas non riesce a mettere nemmeno in rete.

40-15 Altro errore del russo, che forse disorientato dal nastro manda fuori un dritto facile

30-15 Gran risposta di Rublev con il rovescio, poi va a rete a prendersi il punto.

30-0 Va in rete il passante di dritto di Rublev.

15-0 Prima esterna di Tsitsipas, Rublev prova il cross di dritto con poca fortuna

GAME RUBLEV, 0-1! Altre due sassate del russo, che forse è entrato in partita.

30-0 Servizio e martellata di dritto.

15-0 Gran prima di Rublev, ora costretto a inseguire

SET TSITSIPAS, 6-1! Altra gran prima centrale del greco! Prima frazione conclusa in 19 minuti!

40-0 Altro ace! Tre palle set per Tsitsipas!

30-0 Rublev tenta di attaccare la seconda di servizio avversario ma manda il rovescio in rete.

15-0 Seconda esterna di Tsitsipas davvero imprendibile.

GAME TSITSIPAS, 5-1! Rublev ha perso la misura dei colpi, il greco ora serve per il set!

15-40 Altra gran risposta di rovescio, che costringe all’errore il russo. Altre due palle break per Tsitsipas!

15-30 Ottima risposta di Tsitsipas, che poi si prende il punto a rete

15-15 Si scambia, Rublev mette all’angolo l’avversario e si prende il punto

0-15 Risposta profonda del greco sulla seconda di Rublev, che viene portato all’errore.

GAME TSITSIPAS, 4-1! Tsitsipas si difende benissimo con lo slice, Rublev prova a sfondare ma manda fuori il suo rovescio.

40-15 Servizio centrale del greco, Rublev tenta la risposta ma senza successo.

30-15 Altro ace di Tsitsipas.

15-15 Prende il controllo dello scambio Rublev con il dritto, Tsitsipas non controlla

15-0 Ottimo servizio di Tsitsipas

GAME RUBLEV, 3-1! Altro ottimo servizio seguito dalla sventagliata di dritto, Rublev muove il punteggio

40-0 Servizio e dritto per Rublev

30-0 Rublev si apre il campo con il servizio e colpisce di rovescio, Tsitsipas ci arriva ma va lungo

15-0 Prima esterna potentissima di Rublev, impossibile da controllare.

GAME TSITSIPAS, 3-0! Va lungo il lob di Rublev, costretto subito a inseguire!

40-0 Prova a rispondere aggressivo Rublev sulla seconda avversaria, palla che si ferma sul nastro.

30-0 E ace centrale del greco.

15-0 Servizio e dritto di Tsitsipas.

GAME TSITSIPAS, 2-0! Risposta profonda di Tsitsipas, Rublev preso in controtempo mette in rete il colpo!

30-40 Appena fuori il passante di rovescio di Rublev, che aveva preso Tsitsipas in contropiede. Già break point per il greco

30-30 Ottima prima centrale di Rublev.

15-30 Si combatte da fondo, il primo a cedere è Tsitsipas

0-30 Errore identico del russo, che già rischia qualcosa.

0-15 Lunghissimo il rovescio di Rublev da fondocampo.

GAME TSITSIPAS, 1-0. Ace centrale del greco, primo game molto rapido

40-30 Gran prima del greco

30-30 Altro errore gratuito di Tsitsipas.

30-15 Prima centrale incontrollabile per Rublev

15-15 Largo il dritto del greco sulla risposta morbida dell’avversario.

15-0 Tsitsipas inizia subito con un ace esterno.

SI COMINCIA! Sarà Tsitsipas il primo a servire.

21.06 Tsitsipas e Rublev iniziano adesso il loro riscaldamento. Pochi minuti all’inizio del match.

21.03 I due giocatori stanno per scendere in campo.

20.55 L’unica sfida sul veloce indoor è appannaggio del campione in carica delle Finals, che nel 2018 battè il russo in cinque ‘mini-set’ alle NextGen Finals.

20.50 I due si sono affrontati due volte durante questo 2020, con una vittoria a testa. Rublev ha trionfato in tre set in finale ad Amburgo, mentre poche settimane dopo Tsitsipas si è preso la rivincita ai quarti di finale del Roland Garros.

20.45 Entrambi sono costretti alla vittoria se vogliono sperare di accedere alle semifinali del torneo. Nel primo incontro Tsitsipas ha perso in tre set con Dominic Thiem, ko senza appello per Rublev che ha ceduto 6-3 6-4 a Nadal.

20.40 Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev, valida per il round robin delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra.

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Stefanos Tsitsipas-Andrey Rublev, valida per il round robin delle ATP Finals 2020 di scena alla O2 Arena di Londra. I due contendenti sono già ad un bivio del loro torneo, avendo debuttato entrambi con una sconfitta: il russo si è inchinato al cospetto di Rafa Nadal per 6-3 6-4, mentre il greco si è arreso in tre set a Dominic Thiem (7-6 4-6 6-3) nella riedizione della finale 2019.

Tra i due, quello che ha più da recriminare dalla giornata di domenica è Tsitsipas. Il numero 6 al mondo ha giocato una partita di gran robustezza tecnica, affidandosi molto spesso alla sua prima di servizio con percentuali assai alte mettendo spesso in difficoltà il suo avversario. Un passaggio a vuoto nel terzo set ha però indirizzato il match verso l’austriaco, bravo ad approfittarne e a rendersi inattaccabile quando era lui ad iniziare lo scambio. Nel match serale invece Rublev è parso lontano parente del tennista visto nel post-lockdown; il russo ha fatto a malapena il solletico a Nadal, che ha gestito la partita con ben pochi patemi.

Tornando alla sfida di questa sera, i due sono obbligati a vincere se vogliono sperare ad un posto nelle semifinali delle ATP Finals; essendo entrambi a 0 punti dopo la prima giornata di match, chiunque incapperà in una seconda sconfitta può già considerarsi fuori dalla lotta per entrare tra i migliori quattro del torneo. In questo 2020 Tsitsipas e Rublev si sono affrontati due volte, entrambe su terra rossa. Nella finale di Amburgo fu il russo a imporsi in tre set, qualche settimana dopo il greco si vendicò ai quarti del Roland Garros. Altre due sfide nella loro carriera, con un successo a testa: al primo turno dell’Australian Open 2019 Rublev vinse in quattro set, alle Next Gen Finals 2018 (unico scontro sul veloce indoor), sorrise Tsitsipas in cinque mini-set.

Il match delle ATP Finals 2020 tra Stefanos Tsitsipas ed Andrey Rublev inizierà non prima delle ore 21.00 e OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale per non farvi perdere davvero nulla: buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse