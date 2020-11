LIVE Sport Invernali, DIRETTA 29 novembre: niente magia di Dorothea Wierer nella sprint. Podio per Rieder/Rastner nello slittino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Con una certezza e una sorpresa si è conclusa a Egna Neumarkt (Bolzano) la seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, rassegna interna di pattinaggio artistico ideata dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio per venire incontro alle esigenze dei propri tesserati, purtroppo orfani di gare internazionali a causa dell’emergenza sanitaria. Nella specialità delle coppie infatti i grandi favoriti della vigilia, Nicole Della Monica-Matteo Guarise, hanno archiviato senza particolari patemi la pratica conquistando il primo posto.

17.32 PATTINAGGIO ARTISTICO – Brillano le stelle azzurre della specialità individuale maschile alla seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, la competizione itinerante interna di pattinaggio artistico promossa dalla FISG per garantire un minimo di ritmo gara agli atleti della Nazionale maggiore, in svolgimento alla Würth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Dopo un libero in cui tutti i partecipanti hanno sfoggiato margini di miglioramento, a imporsi nettamente sugli avversari è stato Daniel Grassl.

17.28 SALTO CON GLI SCI – A Ruka, con un grandissimo secondo salto, vince il norvegese Halvor Egner Granerud (282.0 punti); mai prima d’ora era arrivato anche solo sul podio in Coppa del Mondo. Alle piazze d’onore Eisenbichler (272.1) e il polacco Dawid Kubacki (265.1). Giovanni Bresadola, coinvolto come molti in problemi di vento, scende al 23° posto (198.2, stesso punteggio del mito polacco Piotr Zyla), ma si guadagna i primi punti in Coppa del Mondo nella sua vita.

16.26 SALTO CON GLI SCI – Conclusa la prima serie di salti a Ruka con Markus Eisenbichler che ipoteca la vittoria: il tedesco si rende protagonista di un salto fuori categoria e vola a 142.2 punti, demolendo tutti gli altri di oltre 10 lunghezze. Grandissima e piacevole sorpresa per Giovanni Bresadola, undicesimo davanti a gente come Pius Paschke, Sato, Tande. In grande difficoltà Zyla, che centra a malapena la seconda serie. Fuori Alex Insam, 46°.

16.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Due su due per Ginevra Negrello. Dopo aver trionfato nell’appuntamento inaugurale l’atleta varesina ha vinto anche la seconda tappa del Gran Premio Italia 2020, competizione Nazionale di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana a Egna-Neumarkt (Bolzano), staccando ufficialmente il pass per le Finali, in programma a Bergamo nel mese di febbraio presso l’IceLab Arena.

16.02 BOB – Quattro vittorie in quattro gare in quel di Sigulda per il campione di tutto Francesco Friedrich. È lui il dominatore del bob a 2. Battuti l’elvetico Vogt e l’altro tedesco Lochner. In casa Italia 11mo Baumgartner, 12mo Variola.

15.50 SLITTINO – Julia Taubitz completa la sua domenica perfetta e vince anche la gara sprint della tappe d’esordio di Igls-Innsbruck (Austria) alle sue spalle si sono classificate Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger. Ottava la prima delle italiane, Verena Hofer a 299 millesimi. Nona Andrea Voetter è nona a 309, quindi è dodicesima Nina Zoeggeler, a 394.

15.34 COMBINATA NORDICA – Il giovanissimo Jens Luraas Oftebro sfrutta l’assenza di Riiber e si impone per la prima volta in carriera. A Ruka è volata ristretta: il norvegese anticipa i teutonici Riessle e Faisst. In casa Italia 21mo Samuel Costa, 28mo Raffaele Buzzi, 39mo Aaron Kostner.

15.19 SLITTINO – Steu/Koller vincono ancora nel doppio: gli austriaci si impongono anche nella sprint in quel di Igls. Battuti i lettoni Sics/Sics. Super Italia: terza posizione per Rieder/Rastner, quarta per Rieder/Kainzwaldner e decima per Nagler/Malleier.

15.05 SALTO CON GLI SCI – Il salto di qualificazione a Ruka, nella gara domenicale, lo vince il tedesco Pius Paschke (130.7 punti) davanti al connazionale Markus Eisenbichler (126.6). Qualificati per la prima serie sia Giovanni Bresadola (47°, 54.5) che Alex Insam (48°, 48.3).

14.48 BIATHLON – Una strepitosa Hanna Oeberg domina la sprint femminile di Kontiolahti e precede sul podio Marte Olsbu Roeiseland e l’altra norvegese Karoline Knotten. Dorothea Wierer si difende con i denti dopo un errore a terra e chiude 22esima. Sospiro di sollievo anche per Lisa Vittozzi che trova un convincente 10/10 e termina 25esima.

14.32 SLITTINO – Continua a dominare Felix Loch in Coppa del Mondo al maschile: ad Igls il fenomeno tedesco si aggiudica anche la sprint. Battuti gli austriaci Gleirscher e Mueller. Bene l’Italia: quarto Dominik Fischnaller, quinto Kevin Fischnaller.

13.38 SCI DI FONDO – La 15 km pursuit maschile in tecnica libera ha delineato la classifica generale del Triple: il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo si impone in 1:11’19″8 con 0″7 sul russo Alexander Bolshunov, e 3″0 sul connazionale Emil Iversen. In casa Italia vanno a punti nel Triple Federico Pellegrino, 19° a 1’41″7, davanti a Francesco De Fabiani, 20° a 1’43″2. Fuori dalla zona punti Giandomenico Salvadori, 36° a 2’29″3, e Maicol Rastelli, 56° a 4’11″2.

13.31 SLITTINO – Ad Igls, nel primo team-relay stagionale, si impone la Germania per 3 centesimi sull’Austria. A completare il podio è la Russia. Delusione in casa azzurra: squalificata l’Italia a causa dell’errore di Andrea Voetter.

12.45 SCI DI FONDO – Therese Johaug fa suo anche l’inseguimento a tecnica libera di Ruka. Sui 10 km finlandesi la norvegese non teme rivali, e stacca tutte di oltre 45 secondi. Seconda la sorprendente russa Tatiana Sorina, terza la svedese Ebba Andersson. Riesce ad andare a punti Lucia Scardoni.

11.35 BIATHLON – Va in archivio la 10 km sprint maschile a Kontiolahti (Finlandia), seconda gara di questa Coppa del Mondo di biathlon 2020-2021 maschile. Tutto come previsto e primo centro stagionale per il norvegese Johannes Boe. Alle spalle del norvegese troviamo la coppia svedese formata da Sebastian Samuelsson (+44″1 e 1 errore) e da Martin Ponsiluoma (+47″9 e 1 errore). Una prova decisamente convincente per loro che, soprattutto sugli sci, hanno fatto vedere grandi cose con Samuelsson 4° crono nel totale. Per gli azzurri l’undicesimo posto di Lukas Hofer, vicino alla top-10, mentre sono da registrare il 72° posto di Bionaz e l’84° di Braunhofer.

11.20 SLITTINO – Tripletta tedesca nella prima gara stagione! Julia Taubitz ha vinto la tappa d’esordio della Coppa del Mondo 2020-2021 sulla pista di Igls (Austria). La teutonica ha precedeuto Natalie Geisenberger e Dajana Eitberger. Quarta Ekaterina Katnikova, quinta Madeleine Egle. Le italiane: nona Andrea Voetter davanti a Nina Zoeggelere, 13a Verena Hofer, 16a Marion Oberhofer

10.05 COMBINATA NORDICA – Annullato il round di salto per la prova sugli sci si farà riferimento al Provisional Competition Round. Clamorosamente il leader della classifica generale, Jarl-Magnus Riiber, non gareggerà visto che è stato squalificato per irregolarità nella tuta durante il PCR di Ruka. Il primo a partire, quindi, sarà il tedesco Manuel Faisst seguito a 18” dal norvegese Jens Luraas Oftebro e dall’’austriaco Johannes Lamparter.

9.57 SLITTINO – La prima manche della tappa d’esordio di Igls vede al comando la tedesca Julia Taubitz davanti alla connazionale Natalie Geisenberger (a 85 millesimi) e alla padrona di casa Madeleine Egle (a 90 millesimi). Quarta la russa Ekaterina Katnikova, quinta la tedesca Dajana Eitberger. Le italiane: Andrea Voetter è ottava a 273 millesimi, Nina Zoeggeler è 11a a 298, Verena Hofer è 17a a 407, davanti a Marion Oberhofer a 408.

9.08 Buongiorno amici di OA Sport. La giornata si è aperta con lo slittino femminile ad Igls. Poi alle 9.30 toccherà alla combinata nordica, a seguire alle 10.30 la sprint maschile di biathlon.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 29 novembre. Si chiude il weekend riservato alle discipline della neve e del ghiaccio e molte oggi saranno le carte da podio dell’Italia.

Sicuramente grande attenzione a Kontiolathi, dove si disputerà la Coppa del Mondo di biathlon: spazio alle sprint e l’Italia torna a puntare su Dorothea Wierer, vincitrice già ieri nella 20 km individuale. Con lei proveranno a fare bene Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Irene Lardschneider, mentre tra gli uomini saranno al via Lukas Hofer, Didier Bionaz e Patrick Braunhofer.

Prova a puntare il podio Dominik Fischnaller nella gara sprint di slittino, con la Coppa del Mondo di Igls che prevede oggi anche singolo femminile e team relay. A Sigulda in scena il bob, a Ruka spazio infine allo sci nordico: lo sci di fondo va in scena con le due pursuit in tecnica libera, 10 km femminile e 15 km maschile, ma saranno in programma anche combinata nordica e salto con gli sci.

OA Sport vi offre la diretta live testuale della giornata dedicata agli sport invernali: seguiremo tutte le gare di oggi, domenica 29 novembre. Si parte alle ore 09.00 con il singolo femminile di slittino. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

