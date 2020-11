LIVE Nadal-Zverev, Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: lo spagnolo insegue la finale, ma sarà un match durissimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP di Parigi-Bercy 2020 tra Rafael Nadal e Alexander Zverev. Settimo confronto tra i due protagonisti odierni che si sfidano nel sobborgo della capitale francese: lo spagnolo è avanti per 5-1 negli head to head ma l’ultimo match è stato vinto dal tedesco alle ATP Finals di Londra 2019 nel corso del round robin. I due si sfidano per la prima volta in un penultimo atto di un torneo.

Rafael Nadal è alla caccia del 36esimo successo in un Masters 1000 ma per ottenerlo dovrà vincere quest’oggi e accedere alla 52esima finale in questa categoria di tornei. L’iberico è giunto sin qui perdendo due set contro i connazionali Feliciano Lopez e Pablo Carreno Busta: a Parigi ha ottenuto la vittoria #1000 in carriera e non ha avuto problemi contro l’australiano Jordan Thompson. Lo spagnolo vuole vincere uno dei pochi tornei in cui non ha mai avuto particolare fortuna.

Alexander Zverev ha raggiunto la semifinale a Parigi dopo un tabellone ostico, superando e perdendo l’unico set contro il padrone di casa Adrian Mannarino. Il teutonico ha battuto al primo turno Miomir Kecmanovic mentre ai quarti di finale il redivivo Stan Wawrinka: il finalista degli US Open 2020 vuole la settima finale in un 1000 dopo le tre vittorie già raggiunte, dove potrebbe incrociare uno tra Daniil Medvedev e Milos Raonic.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP Parigi-Bercy 2020 tra Rafael Nadal e Alexander Zverev: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 16.30 sul Campo Centrale del Palais omnisports de Paris-Bercy. Buon divertimento!

Foto: Thibault Camus/ LaPresse