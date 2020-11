LIVE Musetti-Marcora, Challenger Ortisei 2020 in DIRETTA: va in scena la rivincita di Parma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma Musetti-Marcora – Il tabellone del Challenger di Ortisei – L’intervista a Musetti di OA Sport

Loading...

Loading...

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP Challenger di Ortisei tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora. Sul veloce indoor nostrano la partita che andrà in scena avrà il sapore della rivincita, visto quanto accaduto due settimane fa al PalaRaschi di Parma, dove il lombardo lo ha eliminato in rimonta al secondo turno.

Musetti, dunque, vorrà riscattarsi per concludere nel migliore dei modi una stagione da incorniciare per i riscontri ottenuti nei tornei di Roma e di Santa Margherita di Pula. Indubbiamente, lo stop per un piccolo problema al gomito non gli ha giovato e l’adattamento all’hard, avendo disputato tanti match sulla terra rossa, non è stato così semplice da assorbire.

Nel Challenger vinto lo scorso anno da Jannik Sinner, Lorenzo si presenta con buone credenziali. Si tratta del suo ultimo torneo della stagione (e non solo per lui, dato che saranno in tanti a dover fare le valigie prematuramente per l’Australia, visti i tempi e le richieste dall’emisfero australe). Marcora, dopo aver perso ai quarti con il tedesco Cedrik-Marcel Stebe a Parma, ha poi proseguito andando a Bratislava e perdendo al secondo turno con il francese Antoine Hoang. Il vincitore sfiderà uno tra lo slovacco Lukas Klein, beneficiario di uno special exempt, e il tedesco Julian Lenz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP Challenger di Ortisei tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincerà non prima delle ore 16.00! Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events