Tennis, Challenger Ortisei 2020: sorteggiato il tabellone. Lorenzo Musetti ritrova Roberto Marcora

Svelato il tabellone del Challenger di Ortisei 2020, ultimo appuntamento italiano del 2020 prima del termine di un’annata che, causa Covid-19, è stata molto complicata. Anche questo evento si terrà a porte chiuse, così come ormai tutti quelli che si giocano in Italia.

Il match che spicca forse di più è anche una rivincita di Parma indoor: Lorenzo Musetti, infatti, ritrova Roberto Marcora, che lo aveva battuto al PalaRaschi riuscendo a rimontarlo. Un match che sarà dunque particolarmente atteso nel torneo che, lo scorso anno, fu vinto da Jannik Sinner in una delle sue ultime presenze nei Challenger.

Sono sette gli italiani presenti: oltre a Musetti e Marcora, troviamo Giulio Zeppieri, Luca Nardi (entrambi con invito), Federico Gaio, Matteo Viola e la wild card locale Patric Prinoth. Francesco Forti e Andrea Pellegrino potrebbero invece aggiungersi dovessero riuscire a vincere i loro ultimi match nel tabellone di qualificazione. Guida il seeding il giapponese Yasutaka Uchiyama, numero 102 del mondo, 28 anni, che nel 2020 vanta come miglior risultato il secondo turno all’ATP 500 di Dubai.

CHALLENGER ORTISEI 2020: IL TABELLONE

Uchiyama (JPN) (1)-Muller (FRA)

Clarke (GBR)-Prinoth (ITA) (WC)

Ofner (AUT)-Marchenko (UKR)

Grenier (FRA)-Rodionov (AUT) (7)

Musetti (ITA) (4)-Marcora (ITA)

Klein (SVK (SE)-Lenz (GER)

Qualificato/Lucky Loser-Cressy (FRA)

Rinderknech (FRA)-Hoang (FRA) (5)

Gaio (ITA) (6)-Qualificato/Lucky Loser

Qualificato/Lucky Loser-Kolar (CZE)

Qualificato/Lucky Loser-Rola (SLO)

Marterer (GER)-Karatsev (RUS) (3)

Klizan (SVK) (8)-Zeppieri (ITA) (WC)

Nardi (ITA) (WC)-Machac (CZE)

Masur (GER)-Qualificato/Lucky Loser

Viola (ITA)-Ivashka (BLR) (2)

federico.rossini@oasport.it

Foto: LaPresse