LIVE Musetti-Marcora 3-6 6-7 (5), Challenger Ortisei 2020 in DIRETTA: il 18enne nativo di Carrara si arrende al primo turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

Loading...

Loading...

5-7 Finisce out il dritto di Musetti che quindi perde questo match contro Marcora per 6-3 7-6 (5), confermando i propri limiti su una superficie che a quanto pare non riesce a digerire al momento. Avanza dunque il lombardo che affronterà il vincente della sfida tra Lenz e Klein.

5-6 Doppio fallo di Marcora (n.7). E ora Musetti andrà a servire per annullare il secondo match-point.

4-6 Scambio estenunante e rovescio out di Musetti. 2 match-point per il lombardo.

4-5 Splendida risposta d’incontro col rovescio di Marcora, che torna in vantaggio di un mini-break e può chiudere il match con due servizi.

4-4 Ottima prima a uscire di Musetti.

3-4 Doppio fallo di Marcora, che perde il mini-break di vantaggio. Due servizi per Musetti.

2-4 Smorzata mal eseguita da Musetti, che spreca una grande occasione su uno scambio che stava guidando.

2-3 Ace centrale di Musetti che prova scuotersi, indietro di un mini-break.

1-3 Buona la prima di Musetti e out la risposta di Marcora.

0-3 Altra prima di servizio pesante di Marcora e niente da fare per Musetti, che andrà a servire.

0-2 Servizio slice ben eseguito da Marcora, niente da fare per Musetti.

0-1 Mini-break per Marcora, sull’errore di dritto di Musetti, davvero troppo falloso.

Arriva il quinto ace di Marcora e quindi si andrà al tie-break in questo secondo set.

40-30 Dritto in rete di Musetti, gratuito grave del 18enne nativo di Carrara.

30-30 Splendido rovescio lungolinea di Musetti in questo scambio.

30-15 Out la risposta di dritto di Musetti su una seconda non impossibile di Marcora.

15-15 Doppio fallo di Marcora (quinto).

15-0 Non controlla la risposta col rovescio Musetti.

Servizio-dritto per Musetti e 6-5 per il 18enne nativo di Carrara, che però ora dovrà trovare percentuali di efficienza in risposta.

40-30 Seconda troppo morbida di Musetti e dritto aggressivo di Marcora.

40-15 Servizio al corpo di Musetti e Marcora risponde in rete.

30-15 Fuori il dritto in cross di Marcora, mosso bene da Musetti in questo scambio.

15-15 Bravo Marcora a leggere la smorzata di Musetti e a punirlo con un passante incrociato.

15-0 Sbaglia col rovescio in manovra Marcora.

Potente prima alla T e 5-5 nel 2° set. Continua a raccogliere pochissimo con la risposta Musetti, che andrà a servire.

40-0 Altro colpo mal eseguito da Musetti, rovescio lungolinea out.

30-0 Tenta il dritto lungolinea in contropiede Musetti, ma non trova il campo.

15-0 Spinge col dritto Marcora e trova la riga.

Ace centrale di Musetti (n.5) e 5-4 nel 2° set. Marcora servirà per rimanere nel 2° set.

40-0 Ottimo servizio in slice di Musetti e benedizione a rete del 18enne azzurro.

30-0 Ace centrale di Musetti (n.4).

15-0 Dritto a uscire di Musetti molto ben realizzato.

Ace centrale di Marcora (quarto) e 4-4 nel 2° set. Musetti alla battuta.

40-0 Cerca di aggredire col dritto Musetti ma il suo lungolinea finisce out.

30-0 Ancora una prima al centro di Marcora e niente da fare in risposta per Musetti.

15-0 Altra prima di servizio molto carica di Marcora e out la risposta di dritto di Musetti.

Lunga la risposta di dritto di Marcora e 4-3 per Musetti nel 2° set. Il lombardo andrà a servire.

40-30 Splendido gioco a rete di Musetti, che si salva con un’ottima volée di dritto.

30-30 Si aggrappa al servizio Lorenzo con una buona prima al corpo.

15-30 Ogni tentativo di accelerazione di Musetti non trova il campo.

15-15 Fortunato Musetti in questa giocate di rete, corretta dal nastro, rendendo difficile il passante di dritto a Marcora.

0-15 Completamente fuori misura il dritto lungolinea di Musetti.

Lungo il dritto di Musetti in manovra e 3-3 in questo secondo set. Lorenzo fatica a trovare i punti in risposta.

40-15 Non trova il campo la risposta di dritto di Musetti.

30-15 Altro splendido dritto inside-out di Marcora e comoda chiusura a rete.

15-15 Buona prima al corpo di Marcora e dritto in avanzamento risolutivo.

0-15 Quarto doppio fallo di Marcora.

Ottima spinta col dritto anomalo di Musetti e 3-2 nel 2° set per lui, non ci sono stati break. Marcora andrà a servire.

40-30 Prima al centro di Musetti che si carica.

30-30 Out il rovescio di Marcora da fondo.

15-30 Si fa sorprendere in uscita dal servizio Musetti e tentativo di gioco di controbalzo non ben eseguito.

15-15 Dritto a sventaglio ben eseguito da Musetti e rovescio in rete di Marcora.

0-15 Spinge bene col dritto Marcora, approfittando di un colpo troppo corto di Musetti.

Dritto a sventaglio risolutivo di Marcora e 2-2 nel 2° set. Musetti prova a incitarsi prima di andare al servizio.

40-15 Dritto completamente fuori misura di Musetti che spinge troppo.

30-15 Servizio in slice di Marcora e ancora poco dinamico Musetti in risposta.

15-15 Spinge col dritto Musetti e la sua profondità mette in difficoltà Marcora.

15-0 Non tiene la prima di servizio slice di Marcora Musetti e risposta in rete.

Ottima accelerazione di dritto di Musetti e il 18enne nativo di Carrara si conferma in vantaggio 2-1 in questo 2° set, non ci sono stati break. Marcora alla battuta.

40-30 Prima di servizio al corpo e out la risposta di rovescio di Marcora.

30-30 Bravo Musetti, splendido gioco a rete e volée col dritto risolutiva.

15-30 Out il dritto di Musetti che non trova il campo come vorrebbe.

15-15 Ottimo rovescio di Musetti, molto vicino alla riga, e out la risposta di Marcora.

0-15 Seconda di servizio troppo morbida di Musetti e Marcora entra col dritto senza pietà.

Prima centrale potente di Marcora e 1-1 in questo secondo set. Nei turni al servizio del lombardo, al momento, non si gioca. Musetti alla battuta.

40-15 Doppio fallo di Marcora.

40-0 Smash risolutivo di Marcora la cui palla viaggia di più al momento di quella di Musetti.

30-0 Troppo dietro Musetti in risposta e Marcora si prende il campo col dritto senza esitazioni.

15-0 Ancora in rete il passante di dritto di Musetti, troppo falloso.

Buona la prima di servizio di Musetti e out la risposta col dritto di Marcora. 1-0 per il 18enne nativo di Carrara, che prova a scuotersi. Il lombardo andrà a servire.

40-30 Lunga la risposta di Marcora e palla dell’1-0 per Musetti in questo secondo set.

30-30 Ottimo dritto in contropiede di Musetti.

15-30 Ace a uscire di Musetti.

0-30 Altro erroraccio di volo di Musetti a rete.

0-15 Doppio fallo di Musetti, che non inizia bene questo gioco d’apertura del 2° set.

Musetti al servizio in questo primo game del 2° set.

Finisce qui, 6-3 per Marcora in questo primo set. Deludente, fino a questo momento, la prova di Musetti apparso decisamente lontano dai suoi livelli.

40-0 Pesante dritto incrociato di Marcora e set-point.

30-0 Fuori misura il dritto lungolinea di Musetti.

15-0 In rete il dritto in cross di Musetti, troppo falloso in questo parziale.

Altra prima di servizio al corpo e Musetti tiene il servizio. Marcora, però, potrà chiudere il primo parziale, servendo avanti 5-3.

40-30 Out la risposta di rovescio di Marcora, buono il servizio al corpo di Musetti.

30-30 Terzo doppio fallo di Musetti.

30-15 Out il rovescio di Lorenzo in manovra.

30-0 Due splendide accelerazioni di Musetti, che cerca di reagire col dritto.

Non tiene col dritto Musetti, che fatica a trovare il giusto impatto con la palla. Il 18enne nativo di Carrara andrà a servire per rimanere nel 1° set.

40-30 Sbaglia un rovescio non impossibile Musetti, in manovra.

30-30 Secondo doppio fallo di Marcora.

30-15 Grande risposta d’incontro di Musetti col dritto.

30-0 Altro ace centrale di Marcora.

15-0 Ace centrale di Marcora, che non sta sbagliando niente fino ad ora.

C’è il break! Tenta il serve&volley Musetti, la palla finisce out e Marcora va avanti 4-2 nel 1° set.

30-40 In rete il dritto di Musetti, in sofferenza da fondo e palla break.

30-30 Prima di servizio al corpo di Lorenzo e out la risposta di Marcora.

15-30 Altro doppio fallo di Musetti.

15-15 Doppio fallo di Musetti.

15-0 Ace di Musetti con effetto a uscire.

Ottima prima al centro di Marcora e 3-2 per lui nel 1° set. Si seguono i turni al servizio in questo primo set.

40-15 Splendida risposta di rovescio bloccata di Musetti e in rete la volèe di Marcora.

40-0 Serve&volley ottimo di Marcora, out il passante di rovescio di Musetti.

30-0 Altro dritto in rete di Musetti che non sembra tenere la velocità di Marcora.

15-0 Ottima prima slice di Marcora, in rete la risposta di Musetti.

Tiene il servizio Musetti, con un’ottima prima esterna. 2-2 nel 1° set.

40-30 Affossa in rete il dritto Musetti, messo in difficoltà dal back di Marcora.

40-15 Servizio potente da sinistra di Musetti, non tiene in risposta Marcora.

30-15 Lungo il rovescio lungolinea di Musetti.

30-0 Due buone prime di Lorenzo che trovano la riga e niente da fare per Marcora.

Ace di Marcora e 2-1 per lui in questo primo set. Musetti andrà in battuta.

40-30 Servizio centrale potente di Marcora, non controlla Musetti.

30-30 Doppio fallo di Marcora

30-15 Out il dritto in cross di Marcora.

30-0 Due prime potenti al corpo di Marcora e due quindici facili.

16.10: Primi due game all’insegna dell’equilibrio con entrambi i giocatori che hanno tenuto il servizio: 1-1 nel primo set.

16.07: INIZIATO IL MATCH!

16.05: Un match dunque impegnativo per il 18enne nativo di Carrara.

16.03: Marcora, dopo aver perso ai quarti con il tedesco Cedrik-Marcel Stebe a Parma, ha poi proseguito andando a Bratislava e perdendo al secondo turno con il francese Antoine Hoang. Il vincitore sfiderà uno tra lo slovacco Lukas Klein, beneficiario di uno special exempt, e il tedesco Julian Lenz.

16.01: Nel Challenger vinto lo scorso anno da Jannik Sinner, Lorenzo si presenta con buone credenziali. Si tratta del suo ultimo torneo della stagione (e non solo per lui, dato che saranno in tanti a dover fare le valigie prematuramente per l’Australia, visti i tempi e le richieste dall’emisfero australe).

15.59: Indubbiamente, lo stop per un piccolo problema al gomito non gli ha giovato e l’adattamento all’hard, avendo disputato tanti match sulla terra rossa, non è stato così semplice da assorbire.

15.56: Musetti, dunque, vorrà riscattarsi per concludere nel migliore dei modi una stagione da incorniciare per i riscontri ottenuti nei tornei di Roma e di Santa Margherita di Pula.

15.53: Sul veloce indoor nostrano la partita che andrà in scena avrà il sapore della rivincita, visto quanto accaduto due settimane fa al PalaRaschi di Parma, dove il lombardo lo ha eliminato in rimonta al secondo turno.

15.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP Challenger di Ortisei tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora.

Il programma Musetti-Marcora – Il tabellone del Challenger di Ortisei – L’intervista a Musetti di OA Sport

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP Challenger di Ortisei tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora. Sul veloce indoor nostrano la partita che andrà in scena avrà il sapore della rivincita, visto quanto accaduto due settimane fa al PalaRaschi di Parma, dove il lombardo lo ha eliminato in rimonta al secondo turno.

Musetti, dunque, vorrà riscattarsi per concludere nel migliore dei modi una stagione da incorniciare per i riscontri ottenuti nei tornei di Roma e di Santa Margherita di Pula. Indubbiamente, lo stop per un piccolo problema al gomito non gli ha giovato e l’adattamento all’hard, avendo disputato tanti match sulla terra rossa, non è stato così semplice da assorbire.

Nel Challenger vinto lo scorso anno da Jannik Sinner, Lorenzo si presenta con buone credenziali. Si tratta del suo ultimo torneo della stagione (e non solo per lui, dato che saranno in tanti a dover fare le valigie prematuramente per l’Australia, visti i tempi e le richieste dall’emisfero australe). Marcora, dopo aver perso ai quarti con il tedesco Cedrik-Marcel Stebe a Parma, ha poi proseguito andando a Bratislava e perdendo al secondo turno con il francese Antoine Hoang. Il vincitore sfiderà uno tra lo slovacco Lukas Klein, beneficiario di uno special exempt, e il tedesco Julian Lenz.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il primo turno dell’ATP Challenger di Ortisei tra Lorenzo Musetti e Roberto Marcora: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincerà non prima delle ore 16.00! Buon divertimento!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events