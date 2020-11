LIVE Medvedev-Thiem 4-6 7-6 6-4, Finale ATP Finals DIRETTA: il russo è il Maestro 2020, rimpianti per l’austriaco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.02 Grazie a tutti per averci seguito: cala il sipario sulla stagione ATP!

22.00 Daniil Medvedev è il Maestro 2020! Il russo vince la 51esima edizione delle ATP Finals battendo 4-6 7-6 (2) 6-4 Dominic Thiem e sfruttando il primo e unico match point. Il #4 al mondo emula l’idolo Nikolaj Davydenko che aveva aperto la serie londinese nel 2009 e conquista l’ultimo torneo dell’anno, facendo doppietta dopo il successo a Parigi-Bercy contro Alexander Zverev. Il moscovita surclassa fisicamente l’austriaco che dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas nel 2019, subisce un’altra amara batosta.

FINE TERZO SET

6-4 GIOCO PARTITA E INCONTRO DANIIL MEDVEDEV! Il russo è il nuovo Maestro 2020.

40-30 MATCH POINT MEDVEDEV!

30-30 LUNGO IL ROVESCIO DEL RUSSO!

30-15 CHE ROVESCIO DI THIEM! LUNGOLINEA PAZZESCO.

30-0 Altra grande prima del russo.

15-0 SECONDA PAZZESCA DI MEDVEDEV!

4-5 Thiem esce da una situazione complicata ma il russo serve per il torneo.

40-30 Thiem aggredisce la rete e costringe Medvedev a tirare: lungo il diritto in recupero.

30-30 GRAN SMASH DI THIEM! L’austriaco si apre il campo con il rovescio lungolinea.

15-30 Serve&volley di Thiem: volée in rete.

15-15 Il nastro porta via il rovescio in spinta di Thiem.

15-0 Buona prima dell’austriaco.

5-3 Medvedev va veloce come un treno: volée di rovescio pazzesca.

40-0 In corridoio il rovescio tagliato dell’austriaco sulla discesa a rete del russo.

30-0 Altra bordata al servizio.

15-0 Medvedev resiste alle bordate dell’austriaco che cede con il diritto in rete.

3-4 Thiem vince a zero il turno di servizio: si gioca sui turni di Medvedev.

40-0 Servizio e diritto del classe ’93.

30-0 FUORI DI POCO IL ROVESCIO DIAGONALE DI MEDVEDEV!

15-0 Serve&volley di Thiem: il rovescio basso di Medvedev non dà fastidio alla volée di rovescio dell’austriaco.

4-2 BREAK CONFERMATO! Thiem sbaglia a due passi dalla riga sulla smorzata del russo.

AD-40 Buona prima del russo.

40-40 MEDVEDEV RISCHIA A RETE! THIEM LO PASSA.

40-30 Thiem risponde profondamente e chiude a rete.

40-15 Servizio e diritto del russo.

30-15 Buona prima dell’austriaco.

15-15 Thiem sale in cattedra con il diritto lungolinea e chiude con la volée di rovescio.

15-0 Buona prima del russo.

2-3 BREAK DI MEDVEDEV! Il russo ottiene il break tanto cercato e al nono tentativo si porta avanti.

40-AD ALTRA CHANCE PER IL RUSSO! Male l’austriaco dal centro del campo.

40-40 Thiem annulla prontamente con la prima di servizio.

40-AD PALLA BREAK MEDVEDEV! Altro recupero incredibile del russo.

40-40 Bravissimo il russo a muovere Thiem: errore dell’austriaco.

AD-40 Si ferma sul nastro il diritto in passante di Medvedev.

40-40 CHE PUNTO! Medvedev non molla e prima recupera con il rovescio e poi piazza il diritto sulla smorzata di Thiem.

AD-40 Thiem continua a spingere perché Medvedev non molla un centimetro.

40-40 Servizio e diritto dell’austriaco.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV! Frettoloso il #3 al mondo.

30-30 CHE DIFESA DI MEDVEDEV! Il russo continua a lottare.

30-15 Gran risposta con il diritto del russo.

30-0 Serve&volley di Thiem e chiusura con lo smash.

15-0 Buona prima del classe ’93.

2-2 Turno di servizio a zero del russo.

30-0 Servizio e diritto del classe ’96.

15-0 Ace del russo.

2-1 Altra grande prima e soprattutto tre palle break annullate dal classe ’93.

AD-40 THIEM SPINGE A TUTTA! Diritto ad aprirsi il campo e chiusura lungolinea.

40-40 Annullate tre palle break da parte di Thiem.

30-40 Lungo il diritto in risposta del russo.

15-40 Diritto in spinta diagonale dell’austriaco: non ci arriva il russo.

0-40 TRE PALLE BREAK MEDVEDEV! Lungo il diritto di un Thiem in crisi.

0-30 Thiem di nuovo parte con un handicap nel game di servizio.

0-15 Di poco largo il diritto in manovra di Thiem.

1-1 CHE SCAMBIO! Medvedev conduce lo scambio sfinendo Thiem: diritto lungo.

40-30 Lungo il diritto di Thiem: Medvedev costruisce lo scambio da fondocampo.

30-30 Questa volta è l’austriaco che varia da fondocampo: brutto diritto del russo.

30-15 Medvedev continua a mettere in difficoltà Thiem con il back di rovescio.

15-15 Si ferma sul nastro il diritto del #4 al mondo.

15-0 Buona prima del russo.

1-0 Thiem si salva al servizio all’inizio del terzo set.

AD-40 Grande prima del classe ’93.

40-40 Medvedev sta mettendo in difficoltà Thiem a suon di variazione di ritmo.

40-30 Questa volta Thiem vince un altro scambio durissimo.

30-30 Si ferma sul nastro il diritto del russo sulla discesa a rete di Thiem.

15-30 Buona prima del classe ’93.

0-30 Altro errore con il diritto da parte del #3 al mondo: game importante.

0-15 Appare scarico Thiem: si ferma sul nastro il rovescio dell’austriaco.

INIZIO TERZO SET

21.08 Daniil Medvedev rimette in piedi il match! Il russo, tra mille difficoltà al servizio, risorge e conquista per 7 punti a 2 il il tie-break del secondo set: Thiem è crollato nel finale e ora, è tutto aperto per il titolo di Maestro!

FINE SECONDO SET

7-2 SI VOLA AL TERZO SET! MEDVEDEV SHOW A LONDRA.

6-2 4 SET POINT PER IL RUSSO!

2-5 MINI-BREAK MEDVEDEV! Errore di Thiem con il diritto.

2-4 MEDVEDEV AGGREDISCE CON IL ROVESCIO! Seconda debole di Thiem e cambio campo.

3-2 Recupera Medvedev: servizio radente per il russo.

2-2 Fuori giri Thiem con il diritto.

2-1 MEDVEDEV SALE IN CATTEDRA! Diritto vincente lungolinea.

2-0 Servizio vincente del #3 al mondo.

0-1 In rete il diritto di Medvedev: fase cruciale del match.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! Il secondo set si decide nel modo più giusto per quanto si è visto in campo.

30-15 Servizio e diritto del classe ’93.

15-15 Thiem non chiude il punto con il diritto: Medvedev lo passa!

15-0 Medvedev non tiene lo scambio: diritto lungo.

6-5 MEDVEDEV CON CORAGGIO! Serve&volley sulla seconda e si assicura il tie-break.

40-30 In rete il diritto dal centro del campo del moscovita.

40-15 Ace di Medvedev.

30-15 Lungo il lob in recupero di Thiem sulla demi-volée di Medvedev.

15-15 Thiem aggredisce la rete e chiude con il diritto diagonale.

15-0 Servizio e diritto del russo.

5-5 Grande prima dell’austriaco e si va ad oltranza nel secondo set.

40-15 Sale in cattedra con il diritto Thiem e chiude con lo smash.

30-15 DOPPIO FALLO PER THIEM! Si sente la pressione.

15-0 Buona prima di Thiem: lungo il recupero russo.

5-4 Nessun problema per il russo e mette pressione sull’austriaco.

40-15 Serve&volley con la volée di diritto del russo.

30-15 Servizio e diritto di Medvedev.

15-15 Thiem attacca la rete e chiude con la volée di rovescio in controtempo.

15-0 Buona prima del russo.

4-4 SI SALVA THIEM! L’austriaco riporta il set in equilibrio.

AD-40 Largo il diritto di Medvedev: l’austriaco può ritornare in parità.

40-40 GRAN DIRITTO DIAGONALE DI THIEM! Medvedev non arriva con il recupero di diritto.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV! Il russo ammattisce Thiem nello scambio e trova il punto con il diritto in diagonale.

30-30 Si salva al servizio Thiem: prima imprendibile per Medvedev.

15-30 Lungo il diritto in spinta di Thiem!

15-15 Buona prima del #3 al mondo.

0-15 CADE THIEM! L’austriaco, nell’indietreggiare, perde l’equilibrio e Medvedev passa con il rovescio.

4-3 Si salva Medvedev che annulla due palle break!

AD-40 Stecca Thiem con il diritto da fondocampo.

40-40 Troppo discontinuo Medvedev in questo gioco.

AD-40 ALTRO ERRORE CLAMOROSO DI THIEM! L’austriaco viene messo in difficoltà dal back di Medvedev e sbaglia con il diritto in accelerazione.

40-40 Ace del #4 al mondo.

40-AD PALLA BREAK THIEM! Altro errore del russo dal centro del campo.

40-40 CHE ERRORE DI THIEM! L’austriaco sale a rete ma la volée si ferma sul nastro.

30-40 PALLA BREAK THIEM! Turning point del set dopo l’errore del russo.

30-30 Ottima prima del russo.

15-15 CHE RISCHIO DI MEDVEDEV! Il russo sale a rete sulla seconda ma esce il diritto di Thiem.

0-15 Demoralizzato Medvedev: lento con il diritto da fondocampo.

3-3 Thiem vince a zero il servizio: Medvedev appare più affaticato sin qui.

30-0 SI FERMA SUL NASTRO IL RECUPERO DI MEDVEDEV! Grande smorzata dell’austriaco.

15-0 Buona prima di Thiem.

3-2 Nonostante la chance di break, il russo resta saldamente al comando del parziale.

AD-40 Diritto ad aprirsi il campo e volée vincente del russo.

40-40 Male con il back il russo in uscita dal servizio.

AD-40 Altra prima vincente di Medvedev.

40-40 Smorzata deliziosa di Thiem.

AD-40 ALTRO BOLIDE DEL RUSSO!

40-40 Si ferma sul nastro il diritto in accelerazione del russo-.

AD-40 Buona prima di Medvedev.

40-40 Ace puntuale del russo.

30-40 PALLA BREAK THIEM! Doppio fallo del russo.

30-30 In rete il diritto del #4 al mondo: si ferma sul nastro l’accelerazione.

30-15 GRAN DIRITTO DI THIEM! L’austriaco sale in cattedra dal centro del campo: troppo difensivo il russo.

15-0 Servizio e diritto di Medvedev.

2-2 Errore di Medvedev e turno di servizio a zero.

40-0 ALTRO ROVESCIO PERFORANTE! Thiem danza da fondocampo.

30-0 ROVESCIO PAZZESCO DI THIEM! Passante del classe ’93 sulla discesa di Medvedev.

15-0 Lungo il diritto del russo sulla prima di Thiem.

2-1 Medvedev si salva al servizio e conduce nel set.

40-30 Questa volta il diritto in spinta si ferma sul nastro: Thiem prova a rientrare.

40-15 Servizio e volée vincente di diritto del russo.

30-15 In corridoio il rovescio in spinta di Medvedev.

15-0 In rete la risposta di diritto del classe ’93.

1-1 Altro kick velenoso di Thiem: parità nel secondo set.

40-30 Debole il rovescio da fondocampo in risposta del russo.

30-30 CHE ERRORE DI THIEM! L’austriaco non passa Medvedev dopo la discesa a rete.

30-15 Altra smorzata di Thiem, ma questa volta il #4 al mondo non può nulla.

15-15 CHE RECUPERO DI MEDVEDEV! Il russo compie un miracolo sulla smorzata di Thiem.

1-0 Medvedev comincia il secondo set alla grande.

40-15 Servizio e diritto a sventaglio di Medvedev.

30-15 CHE SCAMBIO!!!! Medvedev comanda dal centro del campo e attacca la rete con il back: Thiem sfiora il punto del torneo con il diritto in recupero.

15-0 Buona prima di Medvedev.

INIZIO SECONDO SET

20.07 Dominic Thiem conquista il primo parziale per 6 giochi a 4 grazie al break del quinto gioco dove Medvedev ha gestito molto male il turno di servizio: ci sarà un’altra rimonta del russo?

FINE PRIMO SET

6-4 DOMINIC THIEM CONQUISTA IL PRIMO SET! L’austriaco passa Medvedev con il diritto aiutato dal nastro.

40-30 SET POINT THIEM! Grande prima per lui.

30-30 Errore grave del russo con il diritto.

15-30 Diritto in accelerazione in risposta di Medvedev.

15-15 L’austriaco dal centro del campo trova il diritto diagonale vincente.

0-15 Thiem spinge con il diritto ma la soluzione si ferma sul nastro.

4-5 Medvedev vince a zero il turno di servizio: Thiem servirà per il set.

30-0 Thiem arriva stanco sulla smorzata di Medvedev dopo lo scambio prolungato.

15-0 Buona prima di servizio del russo.

5-3 Thiem vince a zero il servizio: è la prima volta che succede nella partita.

40-0 Buona prima del classe ’93: lunga la risposta del russo.

30-0 Servizio e diritto dell’austriaco.

3-4 Il russo mantiene il servizio e prova a ottenere fiducia.

30-15 Medvedev si avventa a rete sulla seconda: grande volée di rovescio dal centro del campo.

15-15 Serve&volley di Medvedev: lunga la volée di diritto del russo.

15-0 Buona prima del russo.

4-2 Si salva Thiem con il servizio e conferma il break.

AD-40 CHE DIRITTO DI THIEM! Il classe ’93 sale sopra la palla da fondocampo con il diritto lungolinea in spinta.

40-40 Grande attacco in controtempo del russo: volée di rovescio dopo l’accelerazione di diritto lungolinea.

AD-40 Buona prima dell’austriaco.

40-40 FUORI DI UN NIENTE IL DIRITTO DI THIEM! Il russo muove da fondocampo l’avversario.

40-30 Gran risposta di diritto di Medvedev sui piedi dell’austriaco lento in uscita dal servizio.

30-15 Servizio e diritto del #3 al mondo.

15-15 Nervoso Medvedev, che lancia la racchetta in terra dopo l’errore in spinta con il diritto.

0-15 SUBITO AGGRESSIVO MEDVEDEV! Il russo accelera con il diritto e chiude al secondo smash.

2-3 BREAK THIEM! Pessimo turno di servizio per Medvedev che era avanti 40-0.

40-AD PALLA BREAK THIEM! L’austriaco attacca la rete salendo in cattedra con la demi-volée dopo il diritto lungolinea.

40-40 CHE SMASH SBAGLIATO DA MEDVEDEV! Il russo perde lo scambio lunghissimo di 23 scambi: grande manovra di Thiem.

40-30 Altro errore in spinta del russo sul back di Thiem: occhio!

40-15 In corridoio il diritto a sventaglio del #4 al mondo.

40-0 Ace del moscovita.

30-0 Il classe 1993 prova a lavorare lo scambio ma va fuori giri.

15-0 Thiem non trova le misure del campo: lungo il diritto dell’austriaco da fondocampo.

2-2 Ace del #3 al mondo ed equilibrio a Londra.

30-15 Servizio e diritto dell’austriaco.

15-15 Altro scambio lunghissimo ma il rovescio in back di Medvedev va in corridoio.

0-15 Thiem prova a comandare lo scambio ma Medvedev riesce a difendersi con il rovescio lungolinea.

2-1 Medvedev tira su una palla impossibile con il rovescio e conduce nel primo set.

40-30 Thiem prova a variare con il drop shot ma non è preciso e finisce in corridoio.

30-30 Ace del #4 al mondo.

0-30 Secondo doppio fallo per il russo.

0-15 In corridoio il diritto in manovra di Medvedev: Thiem fa muovere il russo.

1-1 Dopo 10 minuti e due palle break annullate, si salva l’austriaco.

AD-40 Buona prima di Thiem.

40-40 Thiem fatica nello scambio: fuori giri il diritto di manovra.

AD-40 Altro servizio vincente per l’austriaco.

40-40 Ace per Thiem.

40-AD ALTRA CHANCE PER MEDVEDEV! Errore dal centro del campo per Thiem.

40-40 Servizio e diritto in contropiede di Thiem.

40-AD PALLA BREAK MEDVEDEV! Il russo può trovare il primo turning point del set.

40-40 Questa volta è Medvedev che sale in cattedra: comanda lo scambio e chiude con il diritto lungolinea.

AD-40 CON FORZA THIEM! Gran diritto in accelerazione dell’austriaco sulla difesa prolungata del russo.

40-40 Gran risposta sui piedi di Medvedev: lento Thiem in uscita dal servizio.

40-30 Thiem aggredisce da fondocampo con il diritto lungolinea: smorzata vincente poi con Medvedev lontano dal campo.

30-30 Altro errore di Thiem nel corso dello scambio: lungo il diritto del classe 1993.

15-15 Servizio e diritto dell’austriaco.

0-15 Il russo muove Thiem da fondocampo: lungo il diritto dell’austriaco.

1-0 Altro ace e primo game al sicuro per Medvedev.

40-30 Ace del #4 al mondo.

30-30 Si ferma sul nastro il diritto dal centro del campo del russo.

30-15 Arriva il primo punto della finale per l’austriaco: doppio fallo di Medvedev..

30-0 Subito offensivo Medvedev: rovescio diagonale ad aprirsi il campo e demi-volée deliziosa.

15-0 Lunga la risposta in top di Thiem.

0-0 Si parte! Batte Medvedev.

INIZIO PRIMO SET

19.13 Tutto è pronto alla O2 Arena: chi vincerà il titolo di Maestro e succederà a Stefanos Tsitsipas?

19.10 Comincia il riscaldamento a Londra!

19.08 Oggi ci sarà il sesto vincitore diverso dal 2016: l’ultima volta che è accaduto è stato nel periodo 1974-79.

19.06 Daniil Medvedev vuole diventare quarto tennista nella Storia a vincere il trofeo da imbattuto e soprattutto battere i primi 4 del seeding, il primo da David Nalbandian.

19.04 Giocatori nel tunnel!

19.02 Per Rafael Nadal si tratta dunque di un tabù il Master finale, avendo perso anche le finali nel 2010 e 2013. Il serbo invece ha piazzato l’ultimo successo a Londra nel 2015.

19.00 L’austriaco ha rimontato nel tie-break decisivo trionfando per 7-5 6-7 7-6 contro il serbo che gli aveva annullato match point nel secondo parziale: il russo invece, ha scacciato i demoni e superato lo spagnolo.

18.57 Le semifinali dei due protagonisti sono state dei grandi spot per il tennis: la voglia di lottare, con orgoglio, contro i due big come Rafael Nadal e Novak Djokovic.

18.55 Il #4 al mondo ha vinto contro chiunque nel proprio girone, migliorando le tre sconfitte dello scorso anno: il russo, prima di ieri, non aveva perso nessun set.

18.53 Ed è proprio il russo l’osservato speciale odierno: Daniil Medvedev è imbattuto nel torneo dopo le vittorie nel girone Tokyo 1970 e l’exploit di ieri contro Rafael Nadal.

18.51 L’ultimo confronto ha visto prevalere Thiem a New York in semifinale, ma Daniil Medvedev non vorrà mollare in partenza, soprattutto memore della vittoria in Canada nell’estate 2019.

18.49 Oggi il classe 1993 parte favorito, forte dei tre successi nei precedenti quattro incontri: si tratta della seconda sfida in una finale, dopo Barcellona 2019, dando continuità alla vittoria di San Pietroburgo del 2018.

18.47 Dominic Thiem quest’anno ha disputato solo i due atti conclusivi negli Slam: nonostante ciò e tutte le complicazioni derivanti dal Coronavirus, con la vittoria a Londra, si potrà definire il 2020 come l’anno dell’austriaco?

18.45 Insomma, un grande anno per il primo tennista nato dopo il 1990 ad aver vinto un Major. Il #3 al mondo oggi disputerà la 28esima finale in carriera: ha un bilancio di 17 vittorie e 10 sconfitte.

18.43 Il tennista austriaco inoltre ha giocato anche una quarta finale Slam, sempre nel 2020, a Melbourne, uscendone sconfitto: l’anno scorso, nel Regno Unito, ha perso in finale contro Stefanos Tsitsipas.

18.41 Dominic Thiem vuole la consacrazione del campione: attualmente #3 al mondo, dopo le due finali perse a Parigi, quest’anno ha vinto il primo Slam a Flushing Meadows e potrebbe diventare Maestro per la prima volta in carriera.

18.39 Dopo la sconfitta di Jurgen Melzer, la palla passa a Dominic Thiem: il classe 1993 vuole diventare il primo tennista austriaco a vincere il Master di fine anno.

18.37 Daniil Medvedev e Dominic Thiem scenderanno in campo alle 19 italiane, 18 locali, dopo la vittoria in doppio della coppia formata da Koolhof e Mektic contro Melzer/Roger Vasselin per 6-2 3-6 10-5.

18.35 La prima edizione si è svolta nel 1970 a Tokyo: proprio la città giapponese e Londra 2020 sono stati i nomi dei gruppi delle Finals di quest’anno.

18.33 Oggi calerà il sipario sulla O2 Arena di Londra che ci ha accompagnato dal 2009 a oggi con tanti trionfi e sorprese: dall’anno prossimo fino al 2025, si vola a Torino!

18.31 É il giorno dell’atto conclusivo che consegnerà il titolo di Maestro a uno dei due protagonisti odierni: si tratta della 50esima edizione delle ATP Finals.

18.29 Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Daniil Medvedev e Dominic Thiem, sfida valida per la finale delle ATP Finals 2020 di tennis maschile.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Daniil Medvedev e Dominic Thiem, sfida valida per la finale delle ATP Finals 2020 di tennis maschile. Quinto confronto tra i due finalisti odierni: l’austriaco ha vinto tre volte, con l’ultimo incrocio a suo favore a Flushing Meadows a settembre in semifinale. Il russo ha vinto soltanto in Canada lo scorso anno.

Daniil Medvedev è giunto alla prima finale del Master dei migliori otto al secondo tentativo: dopo le tre sconfitte nel girone dello scorso anno, questa volta è giunto all’atto conclusivo da imbattuto, avendo vinto il girone Tokyo 2020 davanti a Novak Djokovic. Reduce dalla vittoria su Rafael Nadal, è il terzo russo a raggiungere la finale alle Finals.

Dominic Thiem vuole diventare il primo tennista austriaco a vincere le ATP Finals in singolare. Il #3 al mondo ha vinto il girone davanti a Rafael Nadal e sconfitto Novak Djokovic in una delle più belle partite stagionali: dopo il primo Slam in carriera, il classe ’93 vuole il titolo di Maestro dopo la finale persa lo scorso anno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Daniil Medvedev e Dominic Thiem, sfida valida per la finale delle ATP Finals 2020 di tennis maschile, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia non prima delle ore 18.00 locali, le 19.00 italiane, alla O2 Arena di Londra. Buon divertimento!

