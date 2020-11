VIDEO Medvedev-Thiem 2-1, highlights Finale ATP Finals 2020: il russo vince in rimonta

Daniil Medvedev ha vinto le ATP Finals ed è diventato il primo uomo a chiudere il Masters 1000 da imbattuto da quando è in vigore questa formula. Il russo ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem in tre set, al termine di una spettacolare partita, degna conclusione di questa tormentata stagione di tennis. Il numero 4 al mondo ha festeggiato dopo 2 ore e 44 minuti di autentica battaglia, chiudendo i conti per 4-6, 7-6(2), 6-4 sul cemento indoor della O2 Arena di Londra (Gran Bretagna).

Il russo ha così concluso una settimana da sogno, in cui ha sconfitto numero 1, 2 e 3 al mondo (Novak Djokovic nel girone, Rafael Nadal nella semifinale di ieri, Thiem oggi) e ha chiuso un mese di novembre perfetto: 10-0 in termini di vittorie-sconfitte, considerando anche il successo al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Di seguito il VIDEO di Daniil Medvedev-Dominic Thiem 2-1, Finale delle ATP Finals 2020.

Loading...

Loading...

VIDEO HIGHLIGHTS MEDVEDEV-THIEM, FINALE ATP FINALS 2020:

