LIVE Lussemburgo-Italia 0-0, Under21 in DIRETTA: si parte a Differdange!

17.27 Piove a dirotto a Differdange!

17.25 Suonano gli inni in Lussemburgo!

17.24 La fase dinale vedà poi impegnate 4 squadre in 4 gironi: si qualificheranno poi le prime dei gironi e le migliori seconde per i quarti di finale.

17.22 Le due nazioni ospitanti saranno accostate poi dalle quattro nazionali vincitrici degli spareggi a cui partecipano tutte le seconde.

17.20 Dal 2021 cambia la formula dell’Europeo: sono 16 le squadre partecipanti. Si qualificano le prime 9 di ogni girone più la migliore seconda per l’edizione in Ungheria e Slovenia.

17.17 Le due squadre stanno ultimando il riscaldamento.

17.15 La squadra del Granducato è dunque più che spacciata con il secondo peggior attacco del torneo e ben 23 reti subite: il Lussemburgo infatti è ultimo nel girone.

17.13 Il Lussemburgo ha collezionato sin qui una sola vittoria, contro l’Armenia, proprio in casa, rimasta in 10 uomini e sconfitta per 2-1.

17.11 Gli azzurrini hanno il secondo miglior attacco del girone con 19 reti fatte, dietro le 27 della Svezia e la meglior difesa con appena 4 gol subiti.

17.08 La squadra di Paolo Nicolato finirà il proprio percorso mercoledì 18 novembre per poi capire se disputerà in Slovenia o in Ungheria l’eventuale Europeo Under 21.

17.06 Gli azzurrini proprio contro l’Irlanda hanno pareggiato l’unica partita del girone: insieme alla Svezia, l’Eire è stata l’unica nazionale a fermare l’Italia.

17.03 L’Italia però non ha soltanto la Svezia alle calcagna: oggi l’Islanda si è avvicinata a -1 dopo aver vinto sul campo dell’Irlanda per 2-1.

17.00 Proprio gli scandinavi sono ancora in corsa per il primo posto addirittura: una vittoria oggi però, metterebbe al sicuro gli azzurrini dagli attacchi avversari.

16.57 L’Italia dopo la sfida odierna, giocherà contro la Svezia nell’ultima giornata per cercare di vendicare il 3-0 dell’andata. Il match si disputerà all’Arena Garibaldi di Pisa.

16.55 Un’ottima reazione quella ottenuta tre giorni fa nella trasferta contro l’Islanda dopo il pareggio momentaneo di Willumsson.

16.53 Gli uomini di Paolo Nicolato nell’ultimo turno hanno battuto l’Islanda per 2-1 grazie a due gol di Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia ma di proprietà del Milan che ben sta facendo in questo avvio di stagione.

16.51 L’Italia è al primo posto nel Gruppo 1 con 19 punti e una sola sconfitta subita: con una vittoria oggi, strapperebbe il pass per gli Europei di categoria con un turno di anticipo.

16.49 All’andata gli azzurrini si sono imposti grazie ai gol di Manuel Locatelli, Moise Kean, Riccardo Sottil, Marco Tumminello e Gianluca Scamacca.

16.46 Il Lussemburgo proverà a dare filo da torcere all’Italia Under 21 dopo la sconfitta per 5-0 all’andata allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

16.44 Arbitra la sfida la direzione maltese composta da Matthew De Gabriele, gli assistenti Roberto Vella e Christopher Francalanza oltre al quarto uomo Malcolm Spiteri.

16.42 Si gioca nel Granducato di Lussemburgo, allo Stade Municipal de Differdange: il match comincerà alle 17.30.

16.40 A disposizione di Paolo Nicolato, ci sono i due talenti di Juventus e Sassuolo, Frabotta e Raspadori, oltre a Ricci e Pinamonti che siedono in panchina.

16.38 Il ct degli azzurrini punta anche sul baby fenomeno Nicolò Rovella che sta facendo benissimo al Genoa: insieme a lui anche Frattesi per i tre interni di centrocampo.

16.36 Paolo Nicolato invece sorprende tutti con la difesa a tre: Matteo Gabbia, da capitano, guida la retroguardia. Confematissimo a centrocampo Tommaso Pobega mentre in attacco il tandem Sottil-Scamacca.

16.34 Pochi dubbi nella formazione casalinga: Manuel Cardoni si affida a un modulo offensivo con Prudhomme e Avdusinovic punte di diamante della squadra.

16.32 ECCO SUBITO LE FORMAZIONI COMUNICATE DALLA UEFA:

LUSSEMBURGO (4-2-3-1): Ottele; Dzogovic, D’Anzico, Osmanovic, Schmit; Latic, Duriatti; Schaus, Prudhomme, Avdusinovic; Curci. All. Cardoni

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Marchizza, Gabbia, Del Prato; Bellanova, Pobega, Rovella, Frattesi, Sala; Sottil, Scamacca. All. Nicolato

16.30 Salve a tutti e buona domenica! Benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lussemburgo e Italia, sfida valida per la nona giornata delle Qualificazioni degli Europei Under21 2021 di calcio maschile.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lussemburgo e Italia, sfida valida per la nona giornata delle Qualificazioni degli Europei Under21 2021 di calcio maschile. Dopo il 5-0 della sfida d’andata giunto allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, gli azzurrini vogliono il bis. Gli uomini di Paolo Nicolato hanno il primo match point per strappare il pass e capire se approderanno in Slovenia o Ungheria dopo aver sorteggiato i gironi.

Il Lussemburgo di Manuel Cardoni non ha più speranze di qualificazione, considerando l’ultima posizione occupata con appena tre punti. I padroni di casa odierni hanno vinto in casa lo scorso settembre l’unica partita nel girone A contro l’Armenia, rimasta in 10 uomini durante quel match. Il Lussemburgo ha il secondo peggior attacco tra i gironi di qualificazione e pur non essendo un avversario complicato da affrontare, potrebbe dare filo da torcere all’Italia.

L’Italia U-21 è reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo dell’Islanda grazie a due gol di Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia. Un successo importante raggiunto nei minuti finali dopo il pareggio avversario: la squadra di Paolo Nicolato vuole il pass per gli Europei e gli basterà vincere, senza dover aspettare l’ultima giornata contro la Svezia. Gli azzurrini sono primi nel girone, a +3 sull’Irlanda e +4 sugli scandinavi con il secondo miglior attacco e miglior difesa del lotto.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Lussemburgo e Italia, sfida valida per la nona giornata delle Qualificazioni degli Europei Under21 2021 di calcio maschile, con la cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 17.30 allo Stade Municipal de Differdange. Buon divertimento!

Foto: Davide Anastasi/ LaPresse