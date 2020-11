LIVE Berrettini-Giron, Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: il romano torna in campo dopo una lunga assenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Barcy 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Marcos Giron (n.91 del mondo). L’azzurro, dopo aver saltato ben tre tornei per un problema a un piede, torna sui campi da gioco e la curiosità sulle sue condizioni non manca.

Avevamo lasciato Berrettini sempre a Parigi, ma nell’ultimo Roland Garros. L’eliminazione al terzo turno per mano del tedesco Altmaier aveva fatto storcere il naso a tanti, ivi compreso il romano. Troppo brutto per essere vero Matteo, apparso scarico sia fisicamente che mentalmente e poco presente sulle gambe. E’ chiaro che dopo uno stop così lungo non ci si può aspettare una sua versione al 100%, ma la speranza è quella di riprendere il filo del discorso interrotto. Attualmente n.10 del mondo, l’azzurro ha una piccolissima speranza per partecipare alle Finals di Londra, ma per fare questo dovrà quantomeno arrivare in finale in questo torneo, cosa tutt’altro che semplice visto il roster dei partecipanti.

Non ci sono precedenti tra i due e questo renderà il match ancora più interessante, con Giron che ha avuto la meglio nel primo turno di questo torneo, anche un po’ a sorpresa, dello spagnolo Ramos. Tanto dipenderà dalla combinazione servizio-dritto, focale nel gioco del romano, che nelle ultime apparizioni non gli ha regalato quei punti gratuiti, funzionali ai suoi successi passati. Al di là dell’obiettivo Finals, questo match sarà importante essenzialmente per riprendere a giocare e ritrovare buone sensazioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Barcy 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Marcos Giron (n.91 del mondo): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà l’ultimo in programma sul campo centrale e inizierà in serata. Buon divertimento!

