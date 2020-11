Masters 1000 Parigi-Bercy 2020: Matteo Berrettini sconfitto in tre set da Marcos Giron

A Parigi-Bercy, per quanto riguarda il torneo ATP Masters 1000 di tennis 2020, oggi, martedì 3 novembre, è scattato il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile. La testa di serie numero 7, Matteo Berrettini, è stata sconfitta dal qualificato statunitense Marcos Giron, che si è imposto con il punteggio di 7-6 (3) 6-7 (0) 7-5 in 2 ore e 52 minuti di gioco.

Nel primo set l’equilibrio dura a lungo, infatti dopo la palla break cancellata dallo statunitense non se ne registrano altre per tutta la frazione, che vive il suo epilogo nel tie break, che vede il primo strappo ad opera di Berrettini, il quale si porta sul 3-1, ma Giron reagisce ed inanella sei punti consecutivi per il 7-3 dopo 55 minuti di gioco.

Nella seconda frazione l’equilibrio si spezza invece nel settimo game, quando Giron, ai vantaggi, sfrutta la prima palla break e sale 4-3. Nel game seguente, però, lo statunitense si inceppa sul 40-15: Berrettini infila quattro punti ed ottiene il controbreak. Nell’undicesimo gioco l’azzurro annulla due break point, poi si va ancora al tie break: dominio di Berrettini per il 7-0 dopo un’ora.

Nella partita decisiva l’azzurro manca tre palle break non consecutive in apertura, ed altrettante, sempre non consecutive, nel settimo gioco, e così Berrettini alla fine paga l’unica palla break concessa, con lo statunitense che nel dodicesimo game trova il break che vale il 7-5 in 57 minuti.

Le statistiche indicano come Berrettini esca sconfitto da un match nel quale ha vinto più punti dell’avversario, 129 contro 124, ma a pesare è soprattutto l’1 su 8 nel conto delle palle break sfruttate, mentre lo statunitense chiude con il 2 su 4 che gli vale in definitiva l’accesso agli ottavi.

