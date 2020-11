LIVE Berrettini-Giron 6-7 (3) 7-6 (0) 5-7, Parigi-Bercy 2020 in DIRETTA: il romano si arrende in tre set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

Purtroppo Giron passa col dritto Berrettini e dunque arriva la sconfitta per Matteo: 6-7 (3) 7-6 (0) 5-7. Condizione fisiche troppo scadenti per l’azzurro che non ne aveva dal punto di vista fisico. L’americano dunque si qualifica al terzo turno dove affronterà il vincente tra Raonic ed Herbert.

30-40 Match-point Giron, altro dritto in rete di Berrettini che fatica a muoversi.

30-30 Dritto in corridoio di Berrettini che va a corrente alternata.

30-15 Servizio vincente con effetto slice di Berrettini.

15-15 Fuori il rovescio in back di Berrettini.

15-0 Bravo Berrettini a prendersi la rete e colpire con lo smash.

Altra prima di servizio centrale dell’americano vincente e 6-5 nel 3° set. L’azzurro servirà ancora una volta per rimanere nel match.

40-30 Grande prima di servizio centrale di Giron.

30-30 Ottimo rovescio lungolinea e poi lo sventaglio di dritto di Berrettini.

30-15 Dritto a sventaglio di Giron che continua a spingere, Berrettini sulle gambe.

15-15 Esagere col dritto inside-in Giron.

15-0 Out il dritto lungolinea di Berrettini.

Ace centrale di Berrettini e 5-5 nel 3° set. Giron servirà con palle nuove.

40-15 Out il rovescio incrociato di Giron in manovra.

30-15 Prima a uscire ben fatta da Berrettini.

15-15 Servizio e schiaffo al volo di dritto per Berrettini.

0-15 Giron prende in contropiede Berrettini col dritto.

Tiene il servizio Giron e va avanti 5-4 nel terzo set. Berrettini dovrà servire per rimanere nel match.

40-30 In corridoio il rovescio lungolinea di Giron.

40-15 Berrettini fa fatica e non riesce a spingere col dritto come vorrebbe.

30-15 In rete il dritto in cross di Giron.

30-0 Spinge col dritto anomalo Giron e non può nulla Berrettini.

15-0 Servizio vincente al centro di Giron.

Gioco Berrettini che trova col servizio slice da destra il 4-4 nel 3° set. Giron in battuta.

40-15 Lunga la risposta di dritto sul buon servizio di Berrettini al centro.

30-15 Giron porta a casa il punto con il dritto in manovra.

30-0 Servizio vincente a uscire da sinistra di Berrettini.

15-0 Ottima giocata di Berrettini con la palla corta.

Giron si salva e con un ace va avanti 4-3 nel terzo set. L’azzurro andrà a servire.

40-40 Giron trova la riga col dritto e terza palla break che sfuma.

Vantaggio Berrettini, ottima risposta in cross dell’azzurro.

40-40 Erroraccio col rovescio di Berrettini.

Vantaggio Berrettini, grande dritto inside-in sulla riga.

40-40 Dritto completamente scentrato di Berrettini.

Vantaggio Berrettini, che passa col dritto.

40-40 Profonda la risposta di Berrettini col rovescio e si va ai vantaggi.

40-30 Ottimo dritto a sventaglio di Giron e out il passante di Berrettini.

30-30 Dritto al centro di Giron.

15-30 Grande scambio e dritto sulla riga inside-in di Berrettini.

15-15 Eccede nella ricerca dell’angolo con il rovescio incrociato Giron.

15-0 Servizio vincente di Giron.

Dritto a sventaglio di Berrettini sulla riga e 3-3 nel 3° set. Giron in battuta.

40-30 Lob vincente di Giron che alla lunga prevale in questo scambio.

40-15 Altra prima vincente al centro di Berrettini.

30-15 Servizio slice vincente di Berrettini.

15-15 Dritto inside-in sulla riga di Berrettini, molto bene.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

Giron si porta a casa questo quinto game del 3° set e conduce 3-2. Berrettini al servizio.

40-15 Sbaglia il dritto da posizione favorevole Berrettini, troppo pigro in questo caso.

30-15 Altro servizio slice di Giron e sorpreso Berrettini ancora.

15-15 Bravissimo qui Giron a rete e con lo smash realizza.

0-15 Sbaglia Giron il dritto in avanzamento.

Conclude a zero questo gioco Berrettini e pareggia sul 2-2 in questo 3° set.

40-0 Grande seconda di servizio al centro di Berrettini e out la risposta di Giron.

30-0 Ottimo dritto a sventaglio di Berrettini.

15-0 Servizio a uscire vincente di Berrettini.

2-1 Giron, brutto game di Berrettini con un rovescio affossato in rete. L’azzurro al servizio.

40-0 Altra ottima prima di Giron e niente da fare per Berrettini al servizio.

30-0 Ottimo servizio-dritto di Giron.

15-0 Sbaglia il dritto lungolinea Matteo, quando era a campo aperto.

Servizio slice potente di Berrettini e 1-1 nel 3° set. Giron al servizio.

Ace di Berrettini e vantaggio per lui.

40-40 Doppio fallo ancora di Berrettini.

40-30 Ci arriva male sul rovescio con il back in questo caso.

40-15 Out la risposta di rovescio di Giron sulla prima slice di Berrettini.

30-15 Dritti devastanti di Berrettini e arriva il punto con merito.

15-15 Servizio al centro di Matteo e niente da fare per Giron.

0-15 Doppio fallo di Berrettini.

Non sfrutta tre palle break Berrettini nel primo gioco del terzo set. Era una buona occasione. Peccato! L’azzurro andrà a servire.

Si riprende con Giron al servizio in questo terzo set.

Doppio fallo di Giron e dunque Berrettini domina il tie-break e si va al terzo set.

6-0 Grandissimo passante di dritto in cross di Berrettini.

5-0 Ottimo servizio slice di Berrettini e in rete la risposta di Giron.

4-0 Servizio centrale di Berrettini vincente.

3-0 Affossa il dritto in rete Giron e ora Matteo deve sfruttare la situazione con i due servizi.

2-0 Ottima risposta di dritto d’incontro di Matteo che inizia bene.

1-0 Ottimo ace centrale di Berrettini.

Si va al tie-break ancora una volta in questo secondo set, con l’americano che conclude con un splendido vincente di rovescio.. Berrettini al servizio

40-40 Si va ai vantaggio, con Berrettini che sfonda col dritto.

30-30 Fuori il pallonetto di Berrettini, atleticamente l’americano in grandissima condizione.

15-30 Dritto fuori di Giron.

15-15 Non trova il dritto lungolinea Berrettini, che fa vedere tutti i suoi limiti.

0-15 Bravo Berrettini a far giocare una volée complicata, affossata in rete.

Ace centrale di Berrettini e 6-5 per lui in questo 2° set. Giron dovrà servire per rimanere nel parziale.

Vantaggio Berrettini, in corridoio il passante di dritto di Giron.

40-40 In corridoio il rovescio di Giron e si va ai vantaggi.

30-40 Pallonetto fuori di poco di Giron, se la cava Berrettini.

15-40 Berrettini si fa sorprendere dalla risposta di Giron e affossa il rovescio in rete.

15-30 Out il dritto di Berrettini, che ancora non trova il campo.

15-15 Buon dritto inside-in di Berrettini e cross in risposta dell’americano in rete.

0-15 Dritto in rete di Berrettini che non trova bene gli appoggi.

Tiene il servizio Giron e si va sul 5-5 nel 2° set. Berrettini in battuta.

40-30 Buona la prima al centro di Giron, niente da fare per Berrettini.

30-30 Erroraccio a rete di Giron.

30-15 Ace centrale di Giron.

15-15 Va fuori giri Giron con dritto per non perdere campo nello scambio.

15-0 Giron verticalizza subito col dritto e conquista il punto.

Conquista il game Berrettini, avanti 5-4 nel 2° set. L’azzurro però non si muove bene, mancando l’appoggio col piede destro. Comunque Giron servirà per rimanere nel parziale.

Bravo Berrettini a venire a rete col dritto e a chiudere con la volèe. 4-4 nel 2° set e l’azzurro al servizio.

Vantaggio Berrettini, out il dritto di Giron.

40-40 Doppio fallo di Giron.

40-30 Bravo Berrettini a battezzare l’angolo giusto e a passare col dritto Giron sceso a rete.

40-15 Altra prima di Giron e niente da fare per Berrettini.

30-15 Ottimo servizio-dritto di Giron.

15-15 In rete il dritto di Giron in questo scambio.

15-0 Out il dritto incrociato in risposta.

Incredibile! Fallo di piede di Berrettini e quindi doppio fallo. L’azzurro perde il servizio e dunque è sotto 4-3 in questo 2° set, situazione davvero difficile. L’americano al servizio.

Vantaggio Giron e doppio fallo di Berrettini.

40-40 Palla corta di Berrettini decisamente rivedibile e si va ai vantaggi.

40-30 Bene Berrettini col dritto incrociato e palla del 4-3 nel 2° set.

30-30 Ancora una buona prima al centro di Berrettini e out la risposta di Giron.

15-30 Servizio slice vincente di Berrettini.

0-30 Pressa Giron con il rovescio incrociato e in rete la risposta di Berrettini.

0-15 Berrettini non trova bene l’impatto con la palla e affossa il colpo in rete.

3-3 Si va veloci nei turni in battuta dell’americano. Berrettini al servizio.

40-15 Servizio al centro e smash risolutivo di Giron.

30-15 Out l’accelerazione di dritto lungolinea di Giron.

30-0 Servizio vincente centrale di Giron.

15-0 Ace slice di Giron.

Ace centrale di Berrettini e 3-2 per l’azzurro nel 2° set. L’americano in battuta.

40-0 Palla corta risolutiva di Berrettini dopo una buona prima di servizio.

30-0 Dritto potente di Berrettini dopo una buona prima al centro.

15-0 Ace centrale di Berrettini.

Giron pareggia subito col dritto a sventaglio (2-2) nel 2° set. Berrettini in battuta.

40-15 Ancora lunga la risposta di rovescio di Matteo.

30-15 Ancora out il dritto in risposta di Berrettini.

15-15 Dritto sul nastro di Berrettini.

0-15 Ottimo rovescio d’incontro di Berrettini.

Con fatica Berrettini trova il punto col dritto. 2-1 per l’azzurro nel 2° set, Giron andrà in battuta.

Vantaggio Berrettini: ottimo servizio dell’azzurro e col rovescio in anticipo trova il punto.

40-40 Altro errore dell’azzurro col rovescio in back.

Vantaggio Berrettini, buon uno-due dell’azzurro.

40-40 Stavolta lo smash di Berrettini finisce fuori.

Vantaggio Berrettini, con lo smash risolve,

40-40 Ancora in corridoio il dritto di Berrettini che tenta il lungolinea.

40-30 Ace centrale di Berrettini.

30-30 Manca ancora il campo Berrettini col dritto. Si vedono tutte le difficoltà dell’azzurro.

30-15 Out la risposta in cross di dritto di Giron.

15-15 Ace centrale di Berrettini.

0-15 Berrettini ancora affossa in rete il dritto fuori equilibrio.

Molto male Berrettini in risposta, Giron tiene a zero il servizio. 1-1 nel 2° set e l’azzurro in battuta.

Berrettini tiene il servizio a fatica in questo gioco d’apertura, avanti 1-0 nel 2° set. Berrettini ha bisogno dell’intervento del fisioterapista per qualcosa di 30″.

Vantaggio Berrettini, fuori di pochissimo il pallonetto di Giron.

40-40 Lungo l’attacco di dritto di Berrettini, deviato dal nastro.

40-30 Fuori il dritto di Matteo che ogni volta che lo scambio si allunga fa fatica.

40-15 Bravo Berrettini a chiudere a rete con una volée tutt’altro che banale.

30-15 Fuori questo dritto di Berrettini, che ha problemi a un piede.

30-0 Fuori il cross di dritto di Giron in questo scambio.

15-0 Prima di servizio potente di Berrettini e niente da fare per Giron.

INIZIO SECONDO SET! Berrettini al servizio.

Il rovescio di Berrettini viene deviato in corridoio dal nastro e l’americano Giron vince il primo 7-6 (3). Troppi regali dell’italiano.

3-6 Grande giocata a rete di Giron e tre set-point per l’americano. Berrettini con le spalle al muro.

3-5 Buona accelerazione di dritto di Giron.

3-4 Altro errore di Berrettini, sorpreso dalla risposta di Giron col rovescio. Mini-break di vantaggio per l’americano.

3-3 Doppio fallo di Berrettini.

3-2 Ace centrale di Giron e ora Berrettini avrà due servizi.

3-1 Doppio fallo di Giron.

2-1 Splendida sventagliata di dritto di Berrettini e volée sicura.

1-1 In questo scambio di slice di rovescio è l’azzurro a prevalere.

0-1 Bene Giron, che apre il tie-break bene con una soluzione servizio-dritto ben fatta. Due battute per l’italiano.

Ace centrale di Berrettini e si va al tie-break.

40-0 Schiaffo di dritto potentissimo di Berrettini.

30-0 Fortunato Berrettini su questo rovescio, che deviato dal nastro diventa imprendibile.

15-0 Si apre bene il campo col servizio Berrettini e poi volée risolutiva.

Alla fine la spunta Giron ai vantaggi, agevolato dagli errori di Berrettini, che fatica a trovare la palla. L’azzurro, indietro 5-6 nel 1° set, servirà per andare al tie-break.

40-40 Errore col rovescio di Giron.

Vantaggio Giron, ancora prima a uscire di Giron che mette in difficoltà Berrettini.

40-40 Ottimo dritto lungolinea di Berrettini.

Vantaggio Giron, Berrettini in difesa per contenere le accelerazioni dell’americano, ma niente da fare.

40-40 Ottima risposta di rovescio di Berrettini e si va ai vantaggi.

40-30 Bravo Giron che forza col dritto e trova la riga.

30-30 Ottima accelerazione con il dritto lungolinea di Berrettini e chiosa a rete comoda.

30-15 Ancora falloso Berrettini in questo scambio.

15-15 Dritto sul nastro per Berrettini che arriva un po’ in ritardo su questo scambio.

0-15 Esagera col dritto Giron, messo sotto pressione dalla risposta di Berrettini.

Fuori il rovescio di Giron e 5-5 nel 1° set. L’americano al servizio.

40-0 Servizio slice a uscire di Berrettini e altro punto.

30-0 Buon il rovescio incrociato di Berrettini e niente da fare per Giron.

15-0 Servizio al centro di Berrettini molto convincente.

Gioco Giron e 5-4 per l’americano. Berrettini dovrà servire per rimanere nel 1° set.

40-15 Palla bassa e dritto in rete dell’azzurro troppo lento negli spostamenti.

30-15 Sbaglia l’impatto con la palla Berrettini con questo slice.

15-15 Appena lunga la risposta di dritto di Berrettini che non controlla.

0-15 Ottimo passante di rovescio di Berrettini, anche leggermente deviato dal nastro.

Altro gioco a zero di Berrettini, con un ace centrale. 4-4 in questo primo set e Giron in battuta.

40-0 Ottima seconda slice di Berrettini e out la risposta di Giron.

30-0 Servizio-dritto di Berrettini e niente da fare per Giron.

15-0 Seconda di servizio al corpo di Berrettini e ottiene il punto.

Ottima gestione dello scambio di Giron che chiude con un’ottima volée di rovescio lo scambio. 4-3 per l’americano e Berrettini andrà a servire.

40-30 Errore di Giron che paga questo scambio sulla diagonale di dritto.

40-15 Out il passante di rovescio lungolinea di Berrettini, troppo falloso in risposta.

30-15 Sbaglia Berrettini ancora da destra con la risposta.

15-15 Ottimo dritto incrociato di Berrettini, a buttare fuori Giron.

3-3 nel 1° set, lunga la risposta di Giron. Si seguono i turni in battuta. L’americano al servizio.

40-0 Ace centrale ancora di Berrettini.

30-0 Ottimo dritto incrociato di Berrettini e lunga la risposta di Giron.

15-0 Ace centrale di Berrettini.

Ace centrale di Giron e 3-2 per l’americano. Berrettini non ha ancora trovato la giusta chimica in risposta.

40-0 Splendido rovescio lungolinea di Giron, ma troppo morbido il dritto di Berrettini.

30-0 Servizio al centro vincente di Giron.

15-0 In rete il rovescio incrociato di Berrettini.

Chiude con lo smash Berrettini e siamo 2-2 nel 1° set. Serve Giron ora.

40-15 Altro serve&volley di Berrettini, ma bravo Giron col passante di dritto a tutto braccio.

40-0 Grande servizio a uscire di Matteo e niente da fare per Giron.

30-0 Servizio-dritto di Berrettini, esecuzione perfetta.

15-0 Ottimo servizio al corpo di Berrettini.

Non trova il campo ancora col dritto Berrettini e Giron 2-1 nel 1° set. Si vede il periodo di inattività dell’azzurro, lontano dalla miglior condizione. Matteo andrà a servire.

Vantaggio Giron, con un buon servizio slice che costringe all’errore Berrettini.

40-40 Altro gratuito di Giron col dritto e si va ai vantaggi.

40-30 Out il dritto inside-out di Giron.

40-15 Ottimo attacco di dritto con lo sventaglio e a rete chiude splendidamente.

40-0 Ancora in ritardo sugli spostamenti Berrettini e out il dritto dell’azzurro.

30-0 Affossa in rete il dritto Berrettini, ancora troppo contratto.

15-0 Non arriva benissimo Berrettini su questa smorzata di Giron.

Berrettini si aiuta col servizio e pareggia il conto sull’1-1 nel primo set. Giron andrà in battuta.

Vantaggio Berrettini, servizio-dritto per lui.

40-40 Arriva in ritardo sulla risposta di Giron e slice di rovescio in rete.

Vantaggio Berrettini, con un ace al centro.

40-40 Stecca la risposta Berrettini col dritto, rimanendo un po’ sorpreso dalla risposta di Giron.

40-30 Buono il gancio di dritto di Berrettini e palla dell’1-1 nel 1° set.

30-30 Prima pesante al centro per Berrettini.

15-30 Dritto out di Berrettini, un po’ imballato nei movimenti laterali.

15-15 Viene a rete Berrettini ma la sua giocata a rete non è convincente. Arriva il passante di Giron.

15-0 Servizio vincente al centro di Berrettini.

Tiene il servizio Giron ai vantaggi, chiudendo il primo gioco con un ottimo pallonetto di rovescio. 1-0 per l’americano, Berrettini al servizio.

INIZIATO IL MATCH! Giron al servizio!

22.00: I due stanno effettuando le fasi di riscaldamento.

21.57: Il match di Berrettini è stato spostato su un altro campo visto il protrarsi del match citato. La sfida tra l’azzurro e Giron inizierà per le 22.30.

21.43: Prosegue la battaglia tra Humbert e Tsitsipas, col greco che si aggiudica il secondo parziale per 7-6 (6), dopo aver annullato tre match-point. Slitta, di conseguenza, l’inizio del confronto tra Berrettini e Giron.

21.32: Ancora in corso il match tra Humbert e Tsitsipas: 7-6 (4) 6-6 lo score.

20.48: Si dovrà attendere per assistere al match tra Matteo Berrettini e lo statunitense Marcos Giron. Il confronto, ultimo sul Centrale, seguirà il termine della sfida tra il francese Humbert e il greco Tsitsipas. Attualmente lo score sorride al transalpino per 7-6 (4) 2-2.

20.45: Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Barcy 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Marcos Giron (n.91 del mondo).

Il programma di Berrettini-Gironi – L’ordine di gioco di Parigi-Bercy (3 novembre) – Le possibilità di Berrettini di essere alle ATP Finals 2020

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Barcy 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Marcos Giron (n.91 del mondo). L’azzurro, dopo aver saltato ben tre tornei per un problema a un piede, torna sui campi da gioco e la curiosità sulle sue condizioni non manca.

Avevamo lasciato Berrettini sempre a Parigi, ma nell’ultimo Roland Garros. L’eliminazione al terzo turno per mano del tedesco Altmaier aveva fatto storcere il naso a tanti, ivi compreso il romano. Troppo brutto per essere vero Matteo, apparso scarico sia fisicamente che mentalmente e poco presente sulle gambe. E’ chiaro che dopo uno stop così lungo non ci si può aspettare una sua versione al 100%, ma la speranza è quella di riprendere il filo del discorso interrotto. Attualmente n.10 del mondo, l’azzurro ha una piccolissima speranza per partecipare alle Finals di Londra, ma per fare questo dovrà quantomeno arrivare in finale in questo torneo, cosa tutt’altro che semplice visto il roster dei partecipanti.

Non ci sono precedenti tra i due e questo renderà il match ancora più interessante, con Giron che ha avuto la meglio nel primo turno di questo torneo, anche un po’ a sorpresa, dello spagnolo Ramos. Tanto dipenderà dalla combinazione servizio-dritto, focale nel gioco del romano, che nelle ultime apparizioni non gli ha regalato quei punti gratuiti, funzionali ai suoi successi passati. Al di là dell’obiettivo Finals, questo match sarà importante essenzialmente per riprendere a giocare e ritrovare buone sensazioni.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Barcy 2020 tra Matteo Berrettini e l’americano Marcos Giron (n.91 del mondo): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il match sarà l’ultimo in programma sul campo centrale e inizierà in serata. Buon divertimento!

Foto: LaPresse