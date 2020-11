L’Italia si qualifica alla Final Four di Nations League 2021 se… Tutte le possibili combinazioni

L’Italia è a un passo dalla qualificazione alla Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio. La nostra Nazionale è in testa al girone A1 con 9 punti all’attivo, frutto di due vittorie e di tre pareggi. Gli azzurri hanno così un punto di vantaggio sull’Olanda e due lunghezze di margine sulla Polonia a una sola giornata dal termine di questa fase. La prima classificata del raggruppamento stacca il biglietto per gli atti conclusivi di questa competizione organizzata dalla UEFA. Gli azzurri, in striscia positiva da ben 21 incontri (16 successi, 5 pareggi), devono compiere un ultimo sforzo in occasione della sfida contro la Bosnia Erzegovina in programma mercoledì 18 novembre (ore 20.45).

I ragazzi del CT Roberto Mancini, reduci dalla bella affermazione per 2-0 sulla Polonia, saranno impegnati a Sarajevo in un incontro decisivo e hanno a disposizione una serie di combinazioni per riuscire a qualificarsi alla Final Four. L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico contro il fanalino di coda di questo gruppo, contro cui però all’andata si pareggiò in maniera inattesa. La nostra Nazionale si qualifica alla Final Four in caso di vittoria, mentre se non riuscirà a imporsi in trasferta dovrà sperare in un risultato favorevole dalla contesa tra Polonia e Olanda: se l’Italia dovesse pareggiare contro la Bosnia, allora servirebbe un pareggio nell’altra sfida oppure una vittoria della Polonia; se l’Italia dovesse perdere contro la Bosnia, allora sarebbe necessario un pareggio tra Polonia e Olanda.

Va ricordato che l’Italia, in caso di qualificazione, organizzerà la Final Four della Nations League 2020-2021 di calcio: semifinali il 6-7 ottobre, finali il 10 ottobre. Tutto tra Milano e Torino (i dettagli sono ancora da definire). Le altre partecipanti all’evento saranno la Francia, una tra Belgio e Danimarca (attese dallo scontro diretto, al Belgio basta un pareggio), una tra Germania e Spagna (stasera scontro diretto, alla Germania basta un pareggio). Di seguito tutte le possibili combinazioni: l’Italia si qualifica alla Final Four della Nations League 2020-2021 se…

L’ITALIA SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR DELLA NATIONS LEAGUE SE…

– Vince contro la Bosnia Erzegovina. In questo caso l’Italia sarebbe prima nel girone con 12 punti all’attivo.

– Pareggia contro la Bosnia Erzegovina e contemporaneamente Polonia-Olanda finisce in parità. In questo caso l’Italia sarebbe prima nel girone con 10 punti all’attivo, l’Olanda chiuderebbe a quota 9 e la Polonia a quota 8.

– Pareggia contro la Bosnia Erzegovina e contemporaneamente la Polonia batte l’Olanda. In questo caso Italia e Polonia chiuderebbero in testa al girone a pari punti (10), ma gli azzurri avrebbero la meglio in virtù degli scontri diretti con i biancorossi (una vittoria e un pareggio).

– Perde contro la Bosnia Erzegovina e contemporaneamente Polonia-Olanda finisce in parità. In questo caso Italia e Olanda chiuderebbero in testa al girone a pari punti (9), ma gli azzurri avrebbero la meglio in virtù degli scontri diretti con gli orange (una vittoria e un pareggio).

Foto: Lapresse