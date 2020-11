Calcio, Roberto Mancini ancora positivo al Covid-19, contro la Bosnia in panchina ci sarà di nuovo Evani

L’Italia continua a fare bene in campo e, dopo la brillante vittoria di ieri sera contro la Polonia, si appresta a disputare l’ultimo impegno del suo cammino nel Gruppo 1 della Nations League 2020-2021. La sfida si giocherà a Sarajevo contro la Bosnia, ma gli Azzurri dovranno disputarlo, ancora una volta, senza il Commissario Tecnico Roberto Mancini.

Il tecnico jesino, infatti, dopo due settimane trascorse dal primo tampone ed il conseguente isolamento, è risultato nuovamente positivo al coronavirus. L’esito del test, giunto nel corso della mattinana, lo obbliga quindi a proseguire la quarantena e conseguentemente, a non poter prendere parte alla trasferta. Ad ogni modo il CT continua a risultare asintomatico ma, per la terza volta, sulla panchina siederà il suo vice, Alberico “Chicco” Evani.

Loading...

Loading...

La situazione nel Gruppo 1 della Nations League vede l’Italia comandare con 9 punti, frutto di 2 vittorie e 3 pareggi, con una lunghezza di vantaggio sull’Olanda e due sulla Polonia. L’ultimo turno potrebbe vedere i nostri portacolori raggiungere la fase finale con una vittoria in Bosnia o con un pareggio in caso di medesimo risultato tra Polonia e Olanda che giocheranno a Chorzów mercoledì alle ore 20.45 in contemporanea con Bosnia-Italia.

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse