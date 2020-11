Orari partite Nations League oggi: tv, programma, streaming, calendario 18 novembre

Ultima giornata di gare della fase a gironi nella Nations League di calcio 2020, che vedrà disputarsi quest’oggi ben 18 partite, fra Lega A, Lega B e Lega C. Un menù ricco che vivrà il suo piatto forte con gli azzurri, i quali alle 20.45 (in diretta su Rai 1) faranno visita alla Bosnia in quel di Sarajevo, in una sfida che potrebbe consegnare agli uomini dell’assente Roberto Mancini (ancora alle prese con la positività) il pass per le Final Four della rassegna (da disputarsi peraltro a ottobre 2021 in Italia, ndr), nella pool di cui fanno parte anche Olanda e Polonia, le quali si fronteggeranno – in contemporanea – a Chorzów.

Vi ricordiamo, andando a riepilogare il programma di tutti i match, che la partita Bosnia-Italia sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Loading...

Loading...

Calendario Nations League oggi: orari partite, tv, streaming, programma 18 novembre :