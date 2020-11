Judo, Odette Giuffrida: “Dopo Budapest siamo ancora più carichi. Spero di affrontare Bilodid e Abe sul tatami”

Ospite di #Sport2Day”, il nuovo notiziario sportivo di OA Sport, sulla webtv Sport2U, giovedì 5 novembre, Odette Giuffrida, romana, classe ’94, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016 nel judo, categoria fino a 52kg, ha parlato della sua carriera e di diversi aspetti legati all’attualità.

Questi alcuni passaggi significativi dell’intervista che sotto potete gustarvi integralmente:

“Sia io che tutti i miei compagni eravamo dispiaciuti dopo aver saltato il Grand Prix di Budapest, un po’ per un senso di ingiustizia che abbiamo in qualche modo percepito, un po’ per aver lasciato lì i nostri compagni di squadra che erano risultati positivi al Covid-19. Eravamo lì, eravamo pronti, avevamo perso tanto peso proprio per la competizione e poi prima del sorteggio siamo stati fermati, tutti. Ma adesso abbiamo ancora più carica di prima. E’ uno sport individuale il nostro, ma come Nazionale siamo davvero uniti, una famiglia. Al centro olimpico del CONI, in ritiro, condividiamo tutto, dalla mattina alla sera, con gli allenamenti in mezzo. Quando sei stanco e vedi un tuo compagno che ti capisce e ti incoraggia, ti fa quello sguardo per dirti ‘manca poco, dai che ce la facciamo’, senti una carica in più. Bilodid? Campionessa unica. Un tasto quasi dolente, avrei voluto affrontarla a Budapest, sui vari giornali avevano parlato anche dello scontro tra me e lei. Mi sarebbe piaciuto combatterci, purtroppo non c’è stata la possbilità. Le avversarie per Tokyo 2020? sicuramente la francese Bouchard, ovviamente la kosovara Kelmendi, la russa Kuziutina e anche la giapponese Abe, con la quale non ho mai combattuto. Spero di affrontarla prima dei Giochi“.

