Judo, Odette Giuffrida: “Ce l’ho fatta. Campionessa d’Europa, sapevo che sarebbe successo”

Odette Giuffrida si è laureata Campionessa d’Europa e ha fatto risuonare l’Inno di Mameli alla O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), dove oggi sono incominciati gli Europei 2020 di judo. L’azzurra, punto di riferimento tra le -52 kg, si è resa protagonista di un’autentica cavalcata, giganteggiando in lungo e in largo contro tutte le avversarie che si è trovata davanti a sè nel corso di una giornata trionfale. La nostra portacolori, argento alle Olimpiadi di Rio 2016, ha riportato l’Italia sul gradino più alto del podio in una rassegna continentale dopo dodici anni: era dal trionfo di Ylenia Scapin nel 2008 che un’italiana non si metteva al collo la medaglia d’oro.

La 26enne romana aveva esordito contro la polacca Karolina Pienkowska (battuta per ippon), poi aveva avuto la meglio sulla svizzera Fabienne Kocher per waza-ari dopo 2’30” di golden score. In semifinale si era sbarazzata della spagnola Estrella Lopez con un ippon e poi nell’atto conclusivo ha sconfitto la rumena Andrea Chitu, sua storica rivale, con un waza-ari dopo una bella battaglia.

Odetta Giuffrida, che ha già messo nel mirino la medaglia d’oro alle prossime Olimpiadi, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali della Fijilkam: “Ancora devo capire bene le mie emozioni… Dopo quello che è successo a Budapest, io e i miei compagni siamo rimasti chiusi dentro al centro olimpico fino al giorno in cui siamo partiti per questo campionato d’Europa. Ogni singolo giorno passato lì dentro, ho immaginato questo momento. Avevo già tutto nella mia testa. Sapevo già che sarebbe successo. Tutti noi della squadra abbiamo passato un momento non facilissimo ma ci siamo dati forza l’uno con l’altro. Oggi mi sento di dedicare questa medaglia a tutti noi. Mi sento di dire che me e ce lo meritavamo. Sono felice e orgogliosa di me stessa e di tutto quello che ho superato. Ci sarebbe ancora tanto da dire ma per ora mi viene solo d’aggiungere: ce l’ho fatta… CAMPIONESSA D’EUROPA”.

Foto: Fijilkam