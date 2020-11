Judo, Europei 2020: Nicholas Mungai lotta come un leone, ma deve cedere a Mehdiyev nei -90 kg

Si ferma al secondo turno l’avventura di Nicholas Mungai negli Europei 2020 di judo. L’azzurro, impegnato nella categoria dei -90 kg, ha lottato come un leone contro il n.1 del ranking Mammadali Mehdiyev, ma al termine di un confronto che si è deciso al Golden Score ha pagato dazio per waza-ari.

Una prova, come detto, gagliarda del nostro portacolori che ha fatto soffrire non poco l’azero, a cui è stato inflitto uno shido per passività nel corso della contesa. Nella sfida di nervi però ha prevalso Mehdiyev e per Mungai l’avventura continentale è finita qui, dopo comunque essersi tolto la soddisfazione di battere un grosso calibro come Eduard Trippel. In chiave qualificazione olimpica, i 70 punti del match vinto al primo turno sono utili, ma è chiaro che le prospettive erano quelle di andare oltre, anche se il tabellone era un po’ quello che era.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: IJF