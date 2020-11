Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vola Cortina, per Fassa sconfitta ininfluente contro Asiago

Giovedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Per quanto riguarda le italiane, quarta vittoria consecutiva per Cortina che passa sul campo di Vipiteno, mentre Asiago vince a Fassa ma sono i Falcons a guadagnare i tre punti nell’ambito della fase ‘Return-2-Play’. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

FASSA-ASIAGO 1-2 (and. 5-2)

I Falcons vengono sconfitti a domicilio da Asiago per 1-2 ma, grazie al largo successo dell’andata (5-2), incamerano i tre punti nel doppio confronto valevole per la fase ‘Return-2-Play’. La Misgross parte forte, vogliosa di recuperare lo svantaggio e al 4′ Casetti apre le marcature. A metà del secondo periodo i giallorossi trovano nuovamente la via della rete grazie a McParland (31′) e cominciano a credere seriamente alla possibilità di rimontare, ma dopo appena tre minuti Iori sfrutta al meglio una situazione di powerplay e ridà sicurezza ai fassani. Finisce 1-2.

VIPITENO-CORTINA 3-5

Terza sconfitta consecutiva per i Broncos, che cedono al Cortina tra le mura amiche per 3-5. Continua, invece, l’ottimo momento di forma dei veneti che, dopo l’iniziale fase di rodaggio, colgono la quarta vittoria di fila. L’inizio è però favorevole agli altoatesini, che sbloccano il risultato con Kofler al 3′; gli ampezzani ribaltano la situazione nel secondo periodo con le reti di Giftopoulos (31′) e Pietroniro (36′, powerplay). Gooch pareggia i conti al 38′, ma dopo appena 23” Barnabo riporta avanti gli ospiti. Nell’end conclusivo Mantinger approfitta di una situazione di powerplay e firma il 3-3 al 45′, ma il finale è tutta di marca veneta: Pietroniro (49′) e Zanatta (57′) segnano in powerplay e regalano la vittoria a Cortina.

RISULTATI

Salisburgo II – Kitzbuhel 3-1

Fassa – Asiago 1-2 (and. 5-2)

Vipiteno – Cortina 3-5

antonio.lucia@oasport.it

Foto: Carola Semino