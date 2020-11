Pallamano, Serie A maschile 2020: Conversano guarda la vetta, tre le partite rinviate

La Serie A Beretta di pallamano maschile 2020 è giunta alla sua giornata numero dodici, che delle sette gare in programma sabato ne disputerà solamente quattro, a causa di diversi casi di covid-19 all’interno delle squadre, con il Conversano che avrà la possibilità di superare momentaneamente la Raimond Sassari in testa alla classifica, affrontando la Sparer Eppan in casa alle ore 18, mentre la Acqua&Sapone Junior Fasano proverà a proseguire il proprio trend positivo, affrontando gli altoatesini dell’Alperia Merano.

Trasferta lunga invece per il Brixen, a caccia di riscatto dopo il ko di settimana scorsa, che se la vedrà con il Fondi, al rientro da un turno di riposo, con il mini-quadro completato dallo scontro salvezza Teamnetwork Albatro Siracusa-Santarelli Cingoli, entrambe a 3 punti, ma con i marchigiani che dovranno recuperare due partite in più.

Rinviate invece a data da destinarsi Raimond Sassari-Pressano, Trieste-Salumificio Riva Molteno e Ego Siena-Bolzano.

Foto: FIGH