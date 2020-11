Calcio femminile, le convocate dell’Italia per la sfida delle qualificazioni europee contro la Danimarca

Mettere da parte i pensieri negativi del ko contro la Danimarca a Empoli e pensare alla sfida in terra danese il 1° dicembre a Viborg. E’ questo l’obiettivo della Nazionale italiana di calcio femminile che tornerà in scena nella fase a gironi di qualificazione agli Europei del 2022.

La selezione di Milena Bertolini se la vedrà contro la capolista del girone, in testa a punteggio pieno con 27 punti, +6 sulle azzurre. Le calciatrici del Bel Paese, per questo, cercheranno di uscire dal campo di gioco con un risultato confortante, puntando poi alla vittoria senza e senza ma contro Israele (match da recuperare e rinviato per la questione Covid-19). In caso di quattro punti in due partite, le azzurre rientrerebbero nelle migliori tre classificate dei raggruppamenti di queste qualificazioni, evitando di dover passare dai play-off.

Bertolini, per l’occasione, ha convocato 31 giocatrici tra le quali spicca la prima chiamata di Sofia Cantore del Florentia, nonché i ritorni eccellenti della capitana Sara Gama, costretta a saltare le due ultime sfide per un infortunio, e di Alia Guagni, tornata ad allenarsi con l’Atletico Madrid dopo 22 giorni di quarantena. Da segnalare anche le disponibilità di Aprile, Bergamaschi, Filangeri, Marinelli, Polli e delle due giallorosse Baldi e Pettenuzzo, che non avevano partecipato all’ultimo raduno.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portieri: Roberta Aprile (Inter), Rachele Baldi* (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger* (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli* (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Atletico Madrid), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo* (AS Roma), Alice Tortelli* (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano* (AS Roma), Gloria Marinelli (Inter), Marta Mascarello* (Fiorentina), Cecilia Prugna (Empoli), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Florentia San Gimignano), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Elisa Polli (Empoli), Daniela Sabatino* (Fiorentina), Stefania Tarenzi (Inter).

* Le calciatrici attualmente sottoposte a disposizioni sanitarie risponderanno alla convocazione in accordo e nei tempi concordati con le Autorità sanitarie competenti

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: Lisa Guglielmi / LPS